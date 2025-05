Od 28. svibnja do 1. lipnja 2025. doći će do znatnih poremećaja u željezničkom prometu zbog radova na dvama velikim željezničkim projektima, javlja HŽ Infrastruktura. Riječ je o rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugoga kolosijeka na dionicama Dugo Selo – Križevci i Križevci – Koprivnica – državna granica s Mađarskom. Od 28. svibnja do 1. lipnja doći će do privremene obustave kompletnoga željezničkog prometa između kolodvora Križevci i Koprivnica te Koprivnica i Kloštar, a od 30. svibnja do 1. lipnja promet će biti obustavljen i između kolodvora Sesvete i Prečec, a samim time i kroz kolodvor Dugo Selo.

U tome razdoblju umjesto dijela vlakova vozit će autobusi, a dio vlakova bit će otkazan na relacijama od Zagreb Glavnog kolodvora do Sesveta, Vrbovca, Koprivnice, Banove Jaruge, Novske, Novoselca, Požege, Osijeka i Nove Kapele-Batrine u oba smjera. Više informacija o posebnoj regulaciji prometa putnici mogu pronaći na mrežnim stranicama HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza te u kolodvorima i stajalištima.

Gradsko-prigradski vlakovi od 30. svibnja do 1. lipnja vozit će do/iz kolodvora Sesvete, a između kolodvora Sesvete i Dugo Selo vozit će tzv. kružni autobusi.

Također, u tom periodu putnici s kartama HŽ Putničkog prijevoza moći će kao alternativni prijevoz koristiti autobuse i tramvaje ZET-a, a putnici s kartama ZET-a vlakove HŽ Putničkog prijevoza.

– Zbog posebne organizacije prometa očekuju se veća kašnjenja zbog kojih se ispričavamo putnicima te ih molimo za strpljenje i razumijevanje – poručuju iz HŽ-a

Izvodit će se radovi na ugradnji skretnica u kolodvoru Križevci, rekonstrukciji pothodnika u kolodvoru Koprivnica, radovi na novom stajalištu Sesvetska Sela, ugradnji zaštitnog sloja na dionici Đurđevac – Bregi, sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza i dijela kolosijeka između Dugog Sela i Sesveta te Dugog Sela i Vrbovca, kao i radovi u kolodvoru Dugo Selo.

– Po završetku obaju projekata, zajedno vrijednih više od pola milijarde eura sufinanciranih iz EU-ovih fondova, pruga od Dugog Sela do mađarske granice postat će dvokolosiječna i osposobljena za brzine do 160 km/h. Završetak svih radova očekuje se 2026 – kažu iz HŽ Infrastrukture.

(icv.hr, HŽ Infrastruktura)