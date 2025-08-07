Sve češći slučajevi naleta vozila na divljač upozoravaju vozače na potrebu dodatnog opreza, osobito u večernjim i ranim jutarnjim satima kada su divlje životinje najaktivnije. No, znate li što učiniti ako se takva nesreća ipak dogodi?

Prva i najvažnija obveza vozača koji sudjeluje u prometnoj nesreći uzrokovanoj naletom na divljač ili naletom divljači na vozilo, a koja se dogodila na javnoj cesti ili javnoj prometnoj površini, jest neodgodivo obavijestiti nadležnu policijsku postaju i ostati na mjestu događaja.

Tijekom policijskog očevida, policija će pozvati lovoovlaštenika nadležnog za područje na kojem se nesreća dogodila, kako bi se utvrdile sve relevantne okolnosti događaja.

Ako je došlo do materijalne štete, oštećena osoba ima pravo podnijeti odštetni zahtjev, i to Hrvatskom lovačkom savezu putem jednog od sljedećih kanala:

E-mailom : [email protected]

Poštom : Hrvatski lovački savez, Vladimira Nazora 63, 10000 Zagreb

Online prijavom putem aplikacije dostupne na službenoj web stranici:

http://www.hls.com.hr/ – odjeljak “Prijava štete”

Podsjećamo, važno je sačuvati svu dokumentaciju i dokazne materijale, uključujući policijski zapisnik i fotografije s mjesta nesreće, kako bi postupak prijave štete bio što učinkovitiji.

(icv.hr)