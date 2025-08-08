U srijedu, 6. kolovoza, u 11:56 sati Županijski vatrogasni operativni centar Zadar zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Škabrnje. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i makiju na površini od oko 350 hektara. Zbog jake bure brzo se širio i prijetio obližnjim kućama.

U gašenju je sudjelovalo 50 vatrogasaca s 24 vozila iz Intervencijske vatrogasne postrojbe Zadar, Javne vatrogasne postrojbe Zadar, JVP Grada Benkovca, JVP Pag, više dobrovoljnih vatrogasnih društava te Vatrogasne zajednice Zadarske županije.

Pored zemaljskih snaga, u akciju su bila uključena i sedam protupožarnih zrakoplova – četiri Canadaira i tri Air Tractora. Zahvaljujući zajedničkim naporima, požar je lokaliziran u 18:50 sati, a tijekom noći i jutra vatrogasci su nastavili raditi na sanaciji i osiguranju požarišta.

Dio ove intervencije bili su i vatrogasci iz Javne vatrogasne postrojbe Virovitica. U četvrtoj smjeni redovne dislokacije u sklopu Intervencijske vatrogasne postrojbe Zadar na terenu su bili iskusni vatrogasci Dario Berlančić i Mario Tomšić, koji su rame uz rame s kolegama gasili vatru i sprječavali njezino širenje na stambene objekte.

Njihovo sudjelovanje još je jedan primjer zajedništva i spremnosti hrvatskih vatrogasaca da u svakom trenutku pruže pomoć bez obzira na udaljenost i zahtjevnost terena.

(icv.hr)