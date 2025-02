Na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine nepravomoćno je na Općinskom sudu u Virovitici osuđen 34-godišnji Z. O. s područja Pitomače i to zbog počinjenja kaznenog djela iznude. Preciznije, 34-godišnjak je s ciljem da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist prisilio tridesetak godina starijeg čovjeka da nešto učini na štetu svoje imovine, piše Podravski list.

Incident zbog kojeg je 34-godišnjak osuđen dogodio se oko tri sata ujutro 1. lipnja prošle godine u obiteljskoj kući u Pitomači, gdje je optuženik pio s prijateljem. On je žrtvi, umirovljeniku kojeg je i ranije iskorištavao, rekao da kada odbroji do deset da mu mora dati ključeve svog osobnog automobila i staviti ih na stol. Kada je čovjek to odbio učiniti, 34-godišnjak ga je dva puta ošamario, odgurnuo od sebe i zaprijetio mu.

– Ne daš li mi ključeve, dobit ćeš batine i vozit ćeš se u bunkeru! – povikao je 34-godišnjak, a nesretni umirovljenik to je shvatio ozbiljno i u strahu mu predao ključeve svoje Opel Corse. Potom se 34-godišnjak Corsom odvezao u nepoznatom pravcu da bi se nakon pola sata vratio i ponovno zaprijetio čovjeku da će se voziti u bunkeru i da mu treba predati prometnu dozvolu auta, što je ovaj i učinio.

U kaznu zatvora 34-godišnjaku se uračunava i vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 1. lipnja do 9. prosinca prošle godine, a tijekom suđenja optuženi je porekao počinjenje kaznenog djela, dijelom zbog straha od sankcije s obzirom na raniju osuđivanost, a dijelom zbog pravne kvalifikacije djela koje je počinio. Smatrao je on da nije počinio teško kazneno djelo kao što je iznuda, već je tvrdio da se samo želio nakratko poslužiti čovjekovim autom, a sebi nije namjeravao pribaviti imovinsku korist.

– Poznajemo se od ranije pa o svom ponašanju nisam razmišljao kao zabranjenom i siguran sam da ga nisam uplašio. Unatoč svemu, svjestan sam da se tako nisam smio ponašati prema njemu. Obiteljski sam čovjek, jedini hranitelj obitelji i obećavam da ću se ubuduće kloniti osoba s kojima sam se ranije družio i zbog njih dolazio u neprilike čineći kaznena djela – kazao je optuženi 34-godišnjak koji će, ako ova presuda postane pravomoćna, imati dovoljno vremena za razmišljanje o svojim postupcima u zatvoru.

Što se događalo te jezive noći, tijekom suđenja je detaljno govorio čovjek kojeg je 34-godišnjak maltretirao i iznuđivao. Istaknuo je on kako su njih dvojica bili u dobrim odnosima do tada i da mu je više puta pomagao i posuđivao novac te ga vozio svojim automobilom. No, njegovo ponašanje u noći s 31. svibnja na 1. lipnja prešlo je svaku granicu dobrog ukusa.

– Nazvao me iza 22 sata i tražio da ga odvezem do prijatelja. Učinio sam to i udovoljio mu, ostao s njima u društvu, a udovoljio sam i zahtjevu da ih odvezem do benzinske pumpe po cigarete i alkoholno piće. Pristao sam ih odvesti i do noćnog kluba u Virovitici. Ondje je 34-godišnjak došao u sukob s gostima i rekao sam mu da idemo kući i da ih čekam na parkiralištu. No, po izlasku iz kluba, on me na parkiralištu bez ikakvog povoda udario glavom u glavu, potom i šakom u lice. Vikao je na mene da sam ih htio ostaviti u Virovitici, a nastavio me udarati rukama po glavi i tijekom vožnje nazad – ispričao je čovjek i istaknuo da ga je tukao tako jako da mu je zvonilo u ušima i u jednom je trenutku morao zaustaviti vozilo da bi došao k sebi.

– U nastavku vožnje tražio je da stanem na benzinskoj postaji radi kupnje Lavova, a više puta mi je tijekom vožnje rekao da ću ostati bez automobila. Bojao sam ga se jer znam da je opasan i nasilan, a mlađi je od mene 30 godina i fizički puno jači. Zbog toga mu nisam proturječio, a oko 3 sata smo stigli do kuće njegovog prijatelja gdje su njih dvojica nastavili piti, a 34-godišnjak je meni rekao da moram ostati s njima sve dok mi ne odobri odlazak kući – rekao je vlasnik Corse koji je u strahu ostao s njima.

Zastrašivanje, fizičko nasilje i prijetnje smrću natjerale su umirovljenika da preda ključeve svog automobila, a strah od daljnjih posljedica kulminirao je kada mu je rečeno da će se „voziti u bunkeru“ ako ne preda prometnu dozvolu.

– U jednom trenutku mi je rekao da mu predam ključeve auta i stavim ih na stol. Nisam to učinio, a zatim mi je rekao da broji do deset. Kada je nabrojao i ja mu nisam predao ključeve, ošamario me četiri puta i rekao da će me ubiti ako mu ih ne predam i nastavio me šamarati. Tek sam tada stavio ključeve ispred njega, a on je sada zahtijevao da idem s njima kod nekog drugog čovjeka kojeg su mislili tući. Kada to nisam htio, uzeo je ključeve i odvezli su se, a vratili su se poslije pola sata i nije mi vratio ključeve. Umjesto toga, pitao me jesam li se do sada vozio u bunkeru i da ću se sada voziti ako mu ne predam prometnu dozvolu. Učinio sam što je tražio, a za vrijeme kada je on pregledavao prometnu dozvolu, istrčao sam iz njegove kuće i otišao u Policijsku postaju Pitomača – zaključio je čovjek kojem je ta noć vjerojatno trajala vječno.

