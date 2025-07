Policijska uprava virovitičko-podravska izvijestila je danas, 14. srpnja, o detaljima prometne nesreće koja se u subotu, 12. srpnja, oko 10:20 sati dogodila između naselja Slatinski Drenovac i Pušina te u kojoj je ozljede zadobilo čak pet osoba.

Do nesreće je došlo kada je 62-godišnji vozač osobnog automobila dolaskom do oštrog zavoja u lijevo, vozilom prešao na prometnu traku namijenjenu za kretanje prometa iz suprotnog smjera, kojom je naišao osobni automobil mađarskih registarskih oznaka s kojim je upravljao 32-godišnji državljanin Mađarske, a u istom su se kao putnici nalazila još tri mađarska državljana te je došlo do frontalnog sudara, stoji u priopćenju policije.

Vozač i svi putnici u vozilu mađarskih nacionalnih oznaka zadobili su lakše, dok je vozač koji je prouzrokovao prometnu nesreću zadobio teške tjelesne ozljede.

(icv.hr)