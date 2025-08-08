Nakon kratke i teške bolesti, u 39. godini života, preminuo je Daniel Košutić, dugogodišnji igrač Dinama iz rodnog mjesta Kapela Dvor.

Nakon igračke karijere bio je, ne samo vjerni navijač kluba, već je uvijek bio pripravan pomoći klupskoj upravi i igračima u svim akcijama. Bez njega je bilo teško zamisliti bilo koju utakmicu ili radnu akciju u Kapela Dvoru.

Za svoj nesebičan rad 2013. godine dobio je Zahvalnicu Općine Lukač za doprinos sportskom i društvenom životu.

Klub se oprostio od Daniela dirljivom objavom.

-S neizmjernom tugom javljamo da nas je napustio naš veliki prijatelj, vjerni navijač i bivši igrač kluba Daniel Košutić “Buraz”. Ostavio je neizbrisiv trag u našem klubu, ne samo na terenu, nego i izvan njega, uvijek nas je bodrio srcem, a sad će nas, vjerujemo, čuvati s nekog boljeg mjesta. U ime Upravnog odbora, trenera i svih igrača, izražavamo iskrenu sućut njegovoj obitelji i svima koji su ga voljeli. Počivaj u miru, prijatelju i pozdravi nam našeg kapetana – stoji u objavi Dinama.

Posljednji ispraćaj Daniela Košutića bit će na Mjesnom groblju u Lukaču u subotu, 9. kolovoza, u 13:00 sati.

(icv.hr, mš)