Policijska uprava virovitičko-podravska izvijestila je danas o detaljima prometne nesreće koja se u nedjelju, 13. srpnja, oko 13:00 sati, dogodila u Žlebini, naselju u općina Gradina te u kojoj je, nakon sudara automobila i motocikla, maloljetni motociklist zadobio teške tjelesne ozljede.

Do prometne nesreće došlo je kada je 59-godišnji vozač osobnog vozila započeo s radnjom skretanja u lijevo prema kolnom ulazu, a da se prije započinjanja te radnje nije uvjerio da istu može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu, ne vodeći pritom računa o smjeru kretanja svog te o smjeru kretanja i položaju drugih vozila, u trenutku dok ga je već pretjecao motocikl kojim je, istim smjerom, upravljao 17-godišnjak. Tom prilikom je došlo do udara prednjeg dijela motocikla u lijevu prednju stranu osobnog vozila te do odbacivanja motocikla i vozača preko prednjeg dijela vozila te udara tijela vozača i motocikla u prethodno parkirano vozilo uz cestu i pada na šljunčanu površinu, stoji u priopćenju policije.

U prometnoj nesreći tešku tjelesnu ozljedu zadobio je maloljetni vozač motocikla koji je koristio homologiranu i uredno pričvršćenu kacigu na glavi.

(icv.hr)