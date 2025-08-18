Policijska uprava virovitičko-podravska objavila je okolnosti prometne nesreće koja se u četvrtak, 14. kolovoza, oko 20 sati dogodila u Novom Petrovom Polju, a u kojoj je sudjelovao vozač motocikla.

– Vozač motocikla starosti 21 godinu je za vrijeme dok mu je vozačka dozvola poništena zbog negativnih prekršajnih bodova i bez propisane kacige na glavi započeo upravljanje neregistriranim i neosiguranim motociklom naglim povećanjem brzine i broja okretaja motora uslijed čega je došlo do proklizavanja stražnjeg kotača. U takvim okolnostima je izgubio nadzor nad vozilom i sletio s kolnika u putni jarak, prednjim dijelom motocikla udario u betonski rub putnog mosta i pao na most, dok je motocikl ostao zaustavljen na nogostupu prevrnut na bok – stoji u policijskom priopćenju.

Vozač motocikla je u ovoj prometnoj nesreći lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć mu je pružena u bolnici u Našicama, dok je izvršenim alkotestiranjem kod njega utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 0,85 g/kg.

Protiv vozača slijedi pokretanje prekršajnog postupka, kažu iz policije.

(icv.hr)