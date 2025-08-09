Na Dravi kod križničkog mosta prije nekoliko trenutaka dogodila se velika nesreća, piše Podravski list.

Muškarac star oko 35 godina tijekom plivanja je počeo tonuti i nestao. Prema riječima kupača koji su se ondje zatekli, obližnji skelari odmah su mu pokušali pomoći te mu dobacili pojas s užetom, no nesretni se muškarac nije uspio uhvatiti.

– Bio je s prijateljima, kupao se ovdje blizu skele, odjednom je počeo tonuti, to su primijetili skelari koji su mu bacili uže da se uhvati, ali je nestao pod površinom rijeke– ispričao nam je očevidac.

Na terenu su HGSS i policija, a potraga za muškarcem upravo je počela.

(Podravski list)