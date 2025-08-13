Đurđevačka policija privela je kraju kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 42-godišnjakom sa šireg đurđevačkog područja. Policija naime, sumnja da je kriv za kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te omogućavanje i trošenje droga, piše ePodravina.

– Sumnja se da je tijekom svibnja ove godine, na zemljištu u sklopu obiteljske kuće zasadio i neovlašteno uzgajao stabljike konoplje tipa droga iz kojih je proizveo drogu marihuanu. Također, sumnja se da je od lipnja do kolovoza ove godine, u nekoliko navrata na adresi prebivališta, davao na uživanje drogu marihuanu drugim osobama – otkriva policija.

Tijekom kriminalističkog istraživanja od osumnjičenika je oduzeto 11,40 grama droge marihuane i protiv njega će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

(epodravina.hr)