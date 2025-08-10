Jutros je nastavljena potraga za 33-godišnjim muškarcem iz Ferdinandovca koji je jučer poslijepodne nestao u rijeci Dravi kod Križnice. U akciji sudjeluju pripadnici HGSS-a, ronioci, policija i vatrogasci, a pretražuje se područje nizvodno od mjesta nestanka, piše Podravski list.

Podsjetimo, muškarac je nestao jučer popodne tijekom kupanja na plaži kod križničkog mosta. Prema svjedocima, počeo je tonuti, a obližnji skelari pokušali su mu pomoći dobacivši uže s pojasom, no nije ga uspio dohvatiti te je potonuo.

Iako je prošlo više od 12 sati od nesreće, potraga se provodi s jednakim intenzitetom, a kako doznajemo s terena mještani ni sudionici potrage još ne gube nadu.

(Podravski list)