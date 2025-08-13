Upravljanje vozilom nepropisnom ili neprilagođenom brzinom je najčešći uzrok prometnih nesreća. Od početka ove godine je na području Policijske uprave virovitičko-podravske 97 prometnih nesreća uzrokovano je upravo ovim prekršajem, odnosno svaka četvrta prometna nesreća.

Najčešće su takve nesreće skrivili vozači pod utjecajem alkohola, njih 22, a slijede ih mladi vozači. Njih 21 do danas je zbog brzine prouzročilo prometnu nesreću.

– U prometnim nesrećama uzrokovanima upravljanjem vozilom nepropisnom ili neprilagođenom brzinom je bilo najveće stradavanje sudionika, pa su tako ove godine u njima 2 sudionika u prometu smrtno stradala, 12 je teško ozlijeđeno i 38 lako – kažu iz PU virovitičko-podravske te dodaju kako su od 4. do 10. kolovoza provodili pojačanu akciju kontrole ovog prekršaja.

Riječ je o planiranoj aktivnosti u sklopu organizacije ROADPOL, pa su tako u navedenom periodu utvrđena 162 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom. Posebno “oštri” su bili u subotu, 9. kolovoza, kada su od 18 do 24 sata na području cijele policijske uprave proveli akciju nadzora prekršaja četiri najveća ubojice u prometu s posebnim naglaskom na nadzor brzine kretanja vozila.

– U provedbi akcije je utvrđeno ukupno 60 prekršaja, od kojih 31 prekršaj upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 6 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 10 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i 1 prekršaj upravljanja vozilom za vrijeme zabrane. Tijekom provedbe akcije je utvrđena najveća brzina kretanja vozila protekli tjedan. Brzina od 108 km/h je utvrđena za osobni automobil u Orahovici u subotu, 9. kolovoza u 18,30 sati na dionici ceste u naselju na kojem je ograničenje brzine kretanja vozila 50 km/h – kažu iz policije te dodaju kako počinitelju ovog prekršaja slijedi kazna od 1320 eura, zaštitna mjera od najmanje 3 mjeseca zabrane upravljanja vozilom i 6 negativnih prekršajnih bodova.

