U petak, 8. kolovoza na državnoj cesti prema Čačincima dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su četiri osobe ozlijeđene, među kojima i dijete koje je helikopterom HHMS-a prevezeno u KBC Osijek. Iz PU virovitičko-podravske danas su izvijestili o okolnostima koje su dovele do sudara dva osobna automobila, a koji se dogodio oko 13:35 sati.

Naime, kako stoji u policijskom priopćenju, nesreća se dogodila kada je vozač osobnog automobila, u kojemu su bila dva putnika, uključujući se na Državnu cestu 2 iz pravca Vojlovice oduzeo prednost automobilu koji se kretao Državnom cestom u smjeru Čačinaca. U tom su automobilu također bila dva putnika od kojih jedno dijete. Od siline udarca automobil se zanio i nekontrolirano kretao po putnoj bankini, okrenuo se preko lijevog boka te ponovno završio na kotačima i sletio u južni putni kanal.

Vozač osobnog automobila koji je prouzrokovao prometnu nesreću nakon udara s osobnim automobilom zaustavio se uz prometnicu Državne ceste 2.

U prometnoj nesreći četvero sudionika zadobilo je tjelesne ozlijede, a dijete je prevezeno helikopterom u Klinički bolnički centar Osijek dok je ostalima pružena liječnička pomoć u Općoj županijskoj bolnici Našice.

Izvršenim alkotestiranjem nad oba vozača osobnih automobila nije bilo reakcije na alkohol, izvijestila je PU virovitičko-podravska

(icv.hr)