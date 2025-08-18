Policija je objavila detalje prometne nesreće koja se dogodila u subotu, 16. kolovoza, oko 18,15 sati, kod Medinaca. Na križanju lokalne ceste iz Medinaca s državnom cestom došlo je do naleta osobnog automobila na biciklista koji je teško ozlijeđen.

Kako je izvijestila PU virovitičko-podravska, do prometne nesreće je došlo kada se 51-godišnji vozač bicikla pokušao uključiti u promet na državnoj cesti. Naime, kretao se lokalnom cestom iz Medinaca te je krenuo na državnu cestu i oduzeo prednost prolaska osobnom automobilu kojim je upravljala 42-godišnja vozačica uslijed čega je došlo do udara prednjeg dijela osobnog automobila u lijevu stranu bicikla.

Od siline udara, biciklist je pao na vjetrobransko staklo i krov osobnog automobila, nakon čega je odbačen na kolnik, gdje je ostao ležati, kažu iz policije.

U nesreći je teško ozlijeđen, a nakon ukazane liječničke pomoći u Općoj bolnici Virovitica je zbog težine ozljeda prevezen na liječenje u KBC Osijek.

