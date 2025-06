U nedjelju, 22. lipnja oko 22:40 sati, policijski službenici zaustavili su 38-godišnjeg vozača u Pitomači tijekom redovne kontrole prometa. Tom prilikom utvrđeno je kako vozač upravlja osobnim automobilom iako mu je vozačka dozvola ranije ukinuta zbog prevelikog broja negativnih prekršajnih bodova, a na snazi mu je i zabrana vožnje vozila „B“ kategorije, izvijestila je PU virovitičko-podravska.

Dodatno, alkotestiranjem je utvrđeno da je vozač imao 1,19 g/kg alkohola u organizmu. Uhićen je, a automobil mu je privremeno oduzet.

Protiv vozača je podnesen optužni prijedlog Općinskom sudu u Virovitici. Za ovakve prekršaje zakon predviđa novčanu kaznu od 3.330 do 7.320 eura ili kaznu zatvora do 60 dana. Uz to, slijedi i 10 novih negativnih prekršajnih bodova te tromjesečna zabrana upravljanja motornim vozilima.

(icv.hr)