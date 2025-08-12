U virovitičkom prigradskom naselju Korija dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila. Iz još neutvrđenih razloga došlo je do sudara vozila, pri čemu je jedan automobil od siline udara sletio s ceste te završio prevrnut na krov u putnom kanalu.

Kako neslužbeno doznajemo, u tom vozilu uz dvoje odraslih putnika nalazila se i beba. Dijete je, prema prvim informacijama, zaštitila autosjedalica, zadobilo je lakše tjelesne ozljede.

Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid koji bi trebao utvrditi okolnosti nesreće. Za vrijeme trajanja očevida promet se odvija otežano uz privremenu regulaciju.

(icv.hr)