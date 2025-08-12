U virovitičkom prigradskom naselju Korija dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila. Iz još neutvrđenih razloga došlo je do sudara vozila, pri čemu je VW Golf od siline udara sletio s ceste te završio prevrnut na krov u putnom kanalu.

Kako neslužbeno doznajemo, u Mercedesu se uz dvoje odraslih putnika nalazila se i beba. Dijete je, prema prvim informacijama, zaštitila autosjedalica, zadobilo je lakše tjelesne ozljede.

Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid koji bi trebao utvrditi okolnosti nesreće. Za vrijeme trajanja očevida promet se odvija otežano uz privremenu regulaciju.

(icv.hr)

viber slika 2025 08 12 13 46 57 718 Custom