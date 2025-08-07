U Vukosavljevici, u općini Špišić Bukovica, u utorak, 5. kolovoza, između 19:30 i 21:50 sati, dogodio se tragičan i šokantan događaj – pas po imenu Bea ubijen je vatrenim oružjem, a njegovo tijelo ostavljeno je na cesti kako bi izgledalo kao da je stradao u prometnoj nesreći. Slučaj je prijavljen policiji, a vlasnici mole sve građane za pomoć u pronalasku osobe odgovorne za ovaj čin.

U apelu kojega je uputila putem Facebooka, vlasnica Dora Posavac navodi kako je Bea bila mirna, nježna i socijalizirana.

– Svi vi koji znate Beu, možete zamisliti kako se mi sada osjećamo. Znamo da ima hrpa predrasuda o stafordima, ali Bea je pas za kojeg mogu garantirati životom da ne bi učinila ništa nažao. Zato ovim putem tražimo pomoć da se nađe krivac – stoji u objavi koja je uzburkala zajednicu i brzo se proširila Facebookom.

– Hvala svima na komentarima podrške, kao vlasnici smo krivi što je u tom trenutku bila bez nadzora i ne bježimo od odgovornosti. Mi smo Beu udomili, ona je živjela jedan predivan i ispunjen život. Na žalost netko je odlučio glumiti šerifa po selu i upucati je 100 metara od kuće – objavila je vlasnica i poručila kako je sve prijavljeno policiji.

Zbog svega što se dogodilo, obitelj upućuje apel svima koji možda imaju informacije.

– Nudimo novčanu nagradu za informaciju koja bi dovela do počinitelja. Garantiramo potpunu anonimnost. Sve što želimo je pravda za našeg psa i odgovornost onoga tko je to učinio. Svi koji imaju informacije mogu se javiti na broj: 099 769 8038 – poručuju.

O svemu smo poslali upit PU virovitičko-podravskoj.

– Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je dana 5. kolovoza 2025. godine u vremenu od 19,30 sati do 21,50 sati od strane nepoznate osobe počinjeno kazneno djelo Ubijanje i mučenje životinja opisano u čl. 205 sta 1 KZ-a, na način da je uporabom vatrenog oružja ustrijelio psa pasmine „Američki staford terijer“, te će se temeljem naloga ODO-a u Virovitici izvršiti obdukcija na Veterinarskom zavodu Vinkovci. Protiv NN počinitelja ODO-u u Virovitici podnosi se kaznena prijava, te slijedi daljnje provođenje kriminalističkog istraživanja u cilju pronalaska počinitelja – stoji u odgovoru policije.

