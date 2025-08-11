Protekli tjedan je na prometnicama Virovitičko-podravske županije evidentirano deset prometnih nesreća, od kojih tri s ozlijeđenima i sedam s materijalnom štetom, izvijestila je PU virovitičko-podravska.

U tim prometnim nesrećama dvije putnice u osobnim automobilima teško su ozlijeđene, a tri sudionika u osobnim automobilima i jedan vozač mopeda lakše su ozlijeđeni. Kod niti jednog sudionika prometnih nesreća nije utvrđena nedozvoljena koncentracija alkohola u organizmu.



Policijski službenici su tijekom proteklog tjedna u nadzoru prometa utvrdili 334 prekršaja, od kojih 26 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 162 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 27 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 51 prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa, 2 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 2 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane i dr.

Tijekom proteklog tjedna uhićen je jedan vozač sukladno odredbama čl. 134. Prekršajnog zakona zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola.

(icv.hr)