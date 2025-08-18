Policijska uprava virovitičko-podravska objavila je izvješće o prometu prošlog tjedna na području županije. Kako su izvijestili, evidentirano je 14 prometnih nesreća, od kojih šest s ozlijeđenima i osam s materijalnom štetom. U tim prometnim nesrećama je jedan vozač bicikla teško ozlijeđen, a osam osoba je lako ozlijeđeno, od kojih po jedan vozač motocikla, traktora i osobnog prijevoznog sredstva te pet sudionika u osobnim automobilima.

Kod tri sudionika prometnih nesreća je utvrđena nedozvoljena koncentracija alkohola u organizmu, a po jedan vozač motocikla i traktora su upravljali vozilima prije stjecanja prava na upravljanje.



– Policijski službenici su tijekom proteklog tjedna u nadzoru prometa utvrdili 206 prekršaja, od kojih 20 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 23 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 26 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 33 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i dr. – stoji u policijskom priopćenju.

(icv.hr)

