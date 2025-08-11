Ronioci, policija i pripadnici HGSS-a nastavili su treći dan intenzivne potrage za 33-godišnjim muškarcem iz Ferdinandovca koji je 9. kolovoza nestao u rijeci Dravi, u blizini križničkog mosta. U popodnevnim satima, tijekom plivanja, počeo je tonuti. Prema izjavama svjedoka, skelari su mu pokušali pomoći bacivši uže s pojasom, no nije ga uspio uhvatiti. Potraga, koja je sinoć privremeno prekinuta u večernjim satima, nastavljena je jutros.

Pretraga korita i obala Drave provodi se i kod Donjeg Vidovca, gdje je u nedjelju oko 19 sati više muškaraca skočilo u vodu, ali je 38-godišnjak potonuo i nestao.

– Odmah po dojavi poduzete su hitne mjere traganja za osobom u koje su pored policijskih službenika uključeni i HGSS Stanica Čakovec, Javna vatrogasna postrojba Čakovec te DVD Donja Dubrava i Donji Vidovec. Uz angažmana više pripadnika tih postrojbi za potragu je korišteno više čamaca i vozila te termovizijski dron – priopćila je jutros međimurska policija.

(icv.hr)