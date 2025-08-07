Na području Policijske uprave virovitičko-podravske je u prvih pet dana kolovoza evidentirano osam naleta na životinje od kojih se pet dogodilo u večernjim satima i tri u jutarnjim satima, izvijestila je PU virovitičko-podravska. Najveći broj naleta na divljač se dogodio na praznični utorak kada su evidentirana tri naleta na divljač, od kojih dva u okolici Voćina.

Od početka 2025. godine evidentirano je 166 naleta na divljač u prometu, dok je u istom periodu prošle godine evidentirano 137. Najviše, 106 naleta je bilo na srneću divljač, dok su ostali bili na druge vrste divljih životinja i to divlje zečeve i divlje svinje, jazavce, fazane, jelensku divljač i lisice.



– U cilju prevencije ovakvih i sličnih događaja i ovom prilikom pozivamo vozače na maksimalni oprez na prometnicama, a posebno u ruralnim područjima i na dionicama cesta izvan naselja gdje je mogućnost naleta vozila na divljač puno veća nego gušće naseljenim sredinama. Do naleta vozila na divljač dolazi tijekom cijele godine, ali u nekim dijelovima godine je rizik povećan zbog sezonskih migracija divljači.

Divljač se kreće relativno brzo i u svom kretanju pretrčava cestu, pri čemu su posljedice naleta na divljač najčešće manja ili veća oštećenja vozila, a u težim slučajevima i lakše ili teše stradavanje vozača i putnika u/na vozilu – poručuju iz policije.

Preporuke i savjeti vozačima:

obratite pozornost i usporite vožnju kada vidite prometni znak opasnosti „Divljač na cesti“, pridržavajte se ograničenja brzine i prilagodite brzinu kretanja vozila uvjetima na cesti

budite oprezni u sumrak, noću i u ranim jutarnjim satima kada je divljač najaktivnija

kada nema prometa iz suprotnog smjera ili ispred vas, koristite duga svjetla za osvjetljenje ceste

blizina šume i poljoprivrednih površina, a posebno veće neobrađene, zarasle površine u većini slučajeva znači da se u blizini nalaze divlje životinj

za vrijeme vožnje maksimalno se koncentrirajte na cestu i uvijek budite spremni na moguće iznenadno istrčavanje divljači na kolnik

ako ugledate divljač pratite njezino kretanje, jer je nepredvidiva i može se vratiti natrag na cestu nakon prelaska na drugu stranu

budite spremni na naglo zaustavljanje, ali izbjegavajte nagle pokrete upravljačem, jer posljedice sudara s vozilom iz suprotnog smjera ili slijetanja s ceste mogu biti teže od naleta na divljač

ako ste vozilom naletjeli na divljač, o događaju obavijestite policiju.

(icv.hr)