U subotu, 1. ožujka, oko 22:15 sati, policijski službenici su tijekom redovnog nadzora prometa u Pitomači zaustavili 40-godišnjeg vozača osobnog automobila te kontrolom utvrdili da kod sebe nema važeću vozačku dozvolu.

Zbog sumnje da je upravljao vozilom pod utjecajem opojnih sredstava, vozaču je ponuđeno testiranje na droge i lijekove, no on je to odbio. Naknadnim pregledom kod njega je pronađeno 24,70 grama droge, za koju je preliminarnim vještačenjem utvrđeno da se radi o amfetaminu.

Kako je izvijestila PU virovitičko-podravska, protiv 40-godišnjaka je podnesen prekršajni nalog prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, kojim mu prijeti novčana kazna u rasponu od 1.480 do 2.810 eura, šest negativnih prekršajnih bodova te tromjesečna zabrana upravljanja motornim vozilom. Također, zbog prekršaja prema Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga protiv njega je podnesen optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu u Virovitici.

(icv.hr)