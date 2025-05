U nedjelju, 18. svibnja, tijekom odigravanja nogometne utakmice u mjestu Čačinci, dvojica navijača (46) i (30), bila su pod utjecajem alkohola te su vrijeđala i omalovažavala policijske službenike koji su bili prisutni na terenu, priopćila je danas, 20. svibnja na svojim stranicama Policijska uprava virovitičko-podravska.

Policija ih je alkotestirala, pri čemu je kod starijeg muškarca utvrđena koncentracija alkohola od 1,29 g/kg, a kod mlađeg 2,38 g/kg. Zbog remećenja javnog reda i mira, obojica su uhićena i smještena u prostorije za zadržavanje.

Protiv navijača je Općinskom sudu u Virovitici podnesen optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz članka 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira kojim je propisana novčana kazna u rasponu od 700 do 4.000 eura ili kazna zatvora u trajanju do 30 dana i počinjenog prekršaja iz članka 4. kažnjivog po članku 39. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima kojim je propisana novčana kazna u rasponu od 260 do 1.990 eura ili kazna zatvora u trajanju do 30 dana.

(PU virovitičko-podravska)