Elektroničke etikete (cijene) na policama trgovina robom široke potrošnje postaju pravilo u Španjolskoj, Italiji, Njemačkoj, Nizozemskoj…, pa nije čudno da taj trend, koji već godinama prate avio, autobusni i drugi prijevoznici, taksi službe, hoteli, booking agencije…, uvode i naši trgovci. Potrošači na izgled ni ne primjećuju razliku između papirnate i digitalne cijene na polici. No takva inovacija, tvrde upućeni, dovodi i do novog vala u maloprodaji, tzv. dinamičkog određivanja cijena pokretanog softverom umjetne inteligencije – što znači da bi se cijena nekih proizvoda dnevno mogla mijenjati i više desetaka puta – i na štetu potrošača, klikom miša, bez da radnici ručno zamjenjuju tisuće ‘papirića’ ispod svakog proizvoda, piše vecernji.hr.

Kad ‘navale’ turisti koji u nas se sve više hrane kupuju u trgovinama špecerajem – a zaobilaze preskupe morske restorane – ‘toploteke’ trgovaca poput Konzuma ili Interspara mogle bi tako znatno podići cijene pečene piletine, pljeskavica, kobasica, krumpirića, salate…, a kod toplotnih udara i voda, voće ili sladoled mogli bi se višestruko naplaćivati, ovisno o ponudi i potražnji. Tako bi se izbjegle i situacije u kojima se pokraj nedostatne radne snage događa da je za isti proizvod u katalogu ili na blagajni jedna cijena, a na policama druga.

– U Norveškoj, u trgovinama REMA 1000, cijene se mogu mijenjati i do 100 puta dnevno, a tijekom blagdana i više, samo jednim dodirom gumba kako bi se uskladile s konkurencijom – komentirali su ovih dana iz The Wall Street Journala za emisiju Marketplace.

Sustav pokretan umjetnom inteligencijom mjeri, naime, i rizik isteka prehrambenih artikala na policama i određuje je li potrebno sniženje. Analizirajući čimbenike kao što su datumi prodaje, razine zaliha i obrasci potražnje, umjetna inteligencija osigurava da se cijene automatski prilagođavaju kako bi se optimizirala prodaja i smanjilo bacanje hrane, a ujedno i pratile navike kupaca. Točnim predviđanjem potražnje i prilagođavanjem cijena, trgovci, tvrdi se, mogu prodati kvarljivu robu prije isteka roka trajanja i tako smanjiti otpad od hrane u supermarketima za više od trećine.

Ova fleksibilnost ne samo da koristi potrošačima osiguravajući im najbolje moguće cijene, već i potiče povećani promet i lojalnost kupaca, ističe se. No jedan od potencijalnih nedostataka dinamičkog određivanja cijena je nedostatak jasnoće u vezi s referentnim cijenama. Potrošači ne mogu biti sigurni dobivaju li zaista dobru ponudu, posebice kada se cijene stalno mijenjaju, a još jedna briga povezana s određivanjem cijena temeljenim na umjetnoj inteligenciji je i rizik od cjenovne diskriminacije određenih demografskih skupina potrošača, jer ne mora neki proizvod biti popularan na svim područjima jednako.

– Svrha uvođenja elektroničkog prikaza cijena je digitalizacija s ciljem pojednostavljenja operativnih procesa, smanjenja potrošnje papira i osiguravanja veće točnosti i brzine prikaza cijena – kažu iz Lidla Hrvatska, koji se među prehrambenim trgovinama u nas prvi u potpunosti digitalizirao. Kažu kako cijene prilagođavaju tržišnim uvjetima, uzimajući u obzir strategiju pružanja najboljeg omjera cijene i kvalitete.

– Elektronički prikaz cijena donosi niz benefita za poslovanje – uštedu vremena i povećavanje efikasnosti, preciznost i dosljednost prikaza cijena te doprinos zaštiti okoliša kroz smanjenje upotrebe papira – objašnjavaju.

A slično kažu i iz Konzuma. Tvrde kako kontinuirano ulažu u digitalizaciju i razvoj najboljih tehnoloških rješenja, a jedno od njih su i elektronske cijene, koje su već uveli u nekoliko prodavaonica.

– Planiramo širu upotrebu te tehnologije u budućnosti, ne s ciljem dinamičkog mijenjanja cijena, koje nemamo namjeru uvoditi, već isključivo kako bismo našim zaposlenicima olakšali svakodnevni rad i kupcima omogućili još bolje iskustvo kupnje – poručili su.

Stručnjak za trgovinu Drago Munjiza pojašnjava kako elektroničke cijene najveći svjetski trgovački lanci uvode prvenstveno zbog dva razloga: uštede na satima rada djelatnika u trgovini i smanjenja grešaka kod označavanja cijena u dućanima.

– Veliki formati trgovina imaju i do 25 tisuća artikala na zalihi, pa su razlike u cijenama na policama i blagajnama, posebice u vrijeme čestih promjena cijena zbog inflacije, moguće zbog ljudskih propusta i velikog obima posla. Osim toga, mijenjati cijene fizički na policama zahtijeva veliki broj radnih sati za utrošiti. Samo uvođenje elektroničkih cijena nije jeftino, pa ga trgovci gledaju kao investiciju koja smanjuje troškove rada koji su iza nabavne vrijednosti robe drugi najveći trošak, a budući da su ljudski resursi u današnje vrijeme ograničeni, bilo kakva vrsta automatizacije i digitalizacije poslovanja olakšava organizaciju rada u trgovini – napominje Munjiza.

Smatra kako bi i potrošači i dobavljači mogli pozdraviti takve promjene i vidjeti ih kao napredak u poslovanju, ako bi primijetili da su trgovine urednije i posloženije, a greške u cijenama na samim prodajnim mjestima smanjene.

– Sam sistem digitaliziranih cijena nije prvenstveno zamišljen zbog dnevnog mijenjanja cijena zbog visoke inflacije budući da je zaživio kod najvećih trgovaca u svijetu i Europi za vrijeme deflacije i/ili stagnacije cijena, međutim, sigurno je da olakšava preciznije i brže mijenjanje cijena na dnevnoj bazi. I kod naših trgovaca se u inflatorno vrijeme cijene mijenjaju gotovo dnevno, posebno na svježoj robi, a takvu praksu koriste i prodavači na tržnicama oduvijek, tako da možemo zaključiti da su sudionici u trgovini upoznati s učincima inflacije kao i čestog mijenjanja cijena zbog velikih skokova u ponudi i potražnji pojedinih artikala, a digitalizaciju tog procesa bi mogli doživjeti kao kvalitetniju i precizniju uslugu, a ne nedopuštenu trgovačku praksu – budući da je politika formiranja cijena zakonom dopuštena na gotovo svim artiklima u dućanima – tvrdi Munjiza.

