– Vozači znaju da se iz smjera istoka, odnosno zapada na autocestu Zagreb – Karlovac spaja autocesta A3 iz smjera Slavonije u oba smjera, autocesta A4 i odnedavno autocesta A11. Osam prometnih trake ide u dvije prometne trake i nažalost gužve su neizbježne, istaknuo je direktor Sektora za promet Hrvatskih autocesta Hrvoje Ordulj za HRT.

– Ljudi obično imaju dojam da naplata usporava promet, no ovdje čak niti naplata ne igra ulogu – zaključuje.

Zbog toga će Hrvatske autoceste do kraja ove godine objaviti natječaj za izgradnju trećeg traka autoceste od Zagreba do Karlovca.

– Prometnica je građena 1972. i bila je dimenzionirana za tadašnji obujam prometa, no danas je situacija drugačija. Svjedoci smo da i mimo turističkih vikenda, samo zbog prometa hrvatskih vozila, kojih je registrirano oko 2,5 milijuna, ta prometnica jednostavno nema dovoljno kapaciteta za fluidni tijek prometa – naglašava stalni sudski vještak za promet Krunoslav Ormuž .

Promet na autocestama u ljetnim mjesecima u odnosu na promet u ostatku godine veći je do 60 posto.

Vrijednost projekta oko 200 mil. eura

– Projekt trećeg traka do Karlovca planira se završiti negdje do 2028. Vrijednost projekta je oko 200 milijuna eura, njime su predviđeni treći trak, novi zaustavni trak i tri nova čvora na autocesti od Zagreba do Karlovca – rekao je potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Potom slijedi druga faza projekta od Karlovca do Bosiljeva za koje se trenutačno izrađuju idejni projekti.

– Morate imat na umu da Hrvatska ima otprilike 1350 km autocesta, od kojih su kritične dionica Zagreb – Bosiljevo i obilaznica oko Zagreba, ukupno možda 110 km i mislim da sve trenutačne kapacitete treba posvetiti da se omogući bolji i fluidniji promet na tim prometnicama – smatra prometni stručnjak Ormuž.