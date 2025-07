I ovog ljeta Hrvatske željeznice kroz projekt “Vlakom na more” djeci, učenicima, redovnim studentima, umirovljenicima i starijima od 65 godina nude besplatan prijevoz, a za ostale tu je poseban popust do 40 posto. Tako će, primjerice, netko tko putuje od Virovitice do Splita kartu u jednom pravcu bez presjedanja platiti 17,89 eura. Vlak sa Željezničkog kolodvora u Virovitici putuje svaki dan u 22 sata, a u Splitu je u 8,56 sati. Postoji i opcija puta prema Šibeniku, no tada se presjeda u Perkoviću. Ovi vlakovi voze do 30. kolovoza. Više možete doznati OVDJE.

(vpz.hr, hzpp.hr)