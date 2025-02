APN će putem javnih poziva pribavljati nekretnine od države, lokalnih samouprava te pravnih i fizičkih osoba, a onda ih davati u najam najmanje na tri, a najviše na deset godina, piše Večernji.hr.

Kvadrat neće biti 1792,50 eura, nego 1912, a mlađi od 45 koji kupuju prvu nekretninu dobit će 50 posto povrata poreza. Pokreće se i program priuštivog najma stanova koji više godina stoje prazni, a sve detalje možete pogledati u nastavku teksta. Za izmjenu Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (Zakon o POS-u), i to po hitnom postupku, trenutačno traje javna rasprava. Kako objašnjavaju u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, putem programa društveno poticane stanogradnje (POS) do sada je izgrađeno 9126 stanova u 296 objekta u 83 jedinice lokalne samouprave, a u ovom trenutku u fazi pripreme još su 732 stana u 18 gradova. Lani, međutim, nije izgrađen nijedan POS-ov stan i upravo je to jedan od razloga zašto se ide na izmjenu zakona.

– U dosadašnjoj provedbi Programa POS uočena su znatna odstupanja prosječnih prodajnih cijena novih stanova, cijena građenja, cijena zemljišta i cijena uređenja komunalne infrastrukture te priključaka na infrastrukturu postignutih u POS-u u odnosu na postignute prosječne cijene na tržištu, odnosno u odnosu na prosječne prodajne cijene stanova trgovačkih društava i drugih pravnih osoba bez POS-a. Prema biltenu koji za Ministarstvo prostornoga uređenja izrađuje Institut IGH, prosječna cijena građenja od 2019. do 2023. godine rasla je za više od 50 posto– kažu u Ministarstvu pa ističu da se i cijene nekretnina kontinuirano penju od 2016. godine.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, dodaju, prosječna cijena kvadrata novih stanova koje su prodavala trgovačka društva i druge pravne osobe (bez POS-a), iznosila je 2473 eura, dok je cijena četvornog metra POS-a bila 1360,22 eura.

– Opisana znatna povećanja troškova gradnje i prodajnih cijena stanova dovode do nemogućnosti ugovaranja izvođenja radova u programima POS-a te se postupci javne nabave učestalo poništavaju jer izvođači radova s obzirom na najviše moguće cijene nemaju ekonomski interes za sudjelovanje u tim postupcima – zbog čega se tijekom 2024. nije uspio dogovoriti nijedan projekt nove izgradnje POS-ovih stanova – objašnjavaju u Ministarstvu.

A stanova nedostaje, ističu, 236.731 stambena jedinica manjka u Hrvatskoj. A 595.280 je nekretnina koje se ne koriste te imaju tri skupine vlasnika; oni koji stanove čuvaju kao štednju ili za nasljednike, oni koji nekretninu ne žele aktivirati “zbog osjećaja pravne nesigurnosti prema najmoprimcima” te oni koji bi za aktiviranje stanova trebali uložiti određena sredstva, a nemaju ih.

– S obzirom na to da je riješeno stambeno pitanje jedno od temeljnih ljudskih potreba, a nemogućnost realizacije te potrebe izravno utječe na demografska pitanja i pitanja zaustavljanja mladih osoba od iseljavanja, potrebno je žurno donošenje mjera. Ovim Zakonom omogućava se ublažavanje negativnog utjecaja povećanja cijena stanova za kupovinu prve stambene nekretnine i povećanje ponude priuštivih stanova za one građane koji na tržištu ne mogu riješiti svoje stambeno pitanje, do donošenja novog Zakona o priuštivom stanovanju – kažu u Ministarstvu.

Novim zakonom kvadrat POS-ova stana poskupljuje, kako bi se lakše našli izvođači radova za njih. Već je spomenuto, ali putem Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), maksimalna cijena četvornog metra POS-ova stana kupovat će se za 1912, umjesto 1792,50 eura, što je 60 posto etalonske cijene građenja, umjesto dosadašnjih 50 posto (etalonska cijena odnosi se na sve troškove izvedbe građevinskih i drugih radova; pripremni, zemljani, konstrukcijski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, oprema ili postrojenja…).

– Zakonom se povećava najveća prodajna cijena stana te se usklađuje s prosječnom prodajnom cijenom stana koju su postigla trgovačka društva i druge pravne osobe u 2024. godini, što će u kratkom roku omogućiti izgradnju novih stanova u POS-u. Navedeno je potrebno žurno urediti jer je, s obzirom na visoke cijene gradnje, POS trenutačno u zastoju, a brojni mladi ljudi na listama prvenstva voljni su platiti i višu cijenu po četvornom metru koja bi, i u tom slučaju, bila 20-40 posto niža od tržišne cijene– zašto rastu cijene kvadrata objasnili su detaljnije iz Ministarstva graditeljstva.

Ono što će novi zakon još omogućiti jest isplata potpore za stjecanje ili gradnju prve stambene nekretnine. Mogu je dobiti oni mlađi od 45 godina koji do 1. siječnja 2025. nisu imali u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu nekretninu namijenjenu stanovanju (ne smije ju imati ni uža obitelj). Kupoprodajni ugovor za stan za koji se traži potpora mora biti također nakon 1. siječnja 2025., na što je već stiglo i nekoliko primjedbi u sklopu javnog savjetovanja jer oni koji su stan kupili lani smatraju da bi isto trebali imati pravo na potporu. Što se gradnje kuće tiče, važno je da je uporabna dozvola za nju postala pravomoćna opet nakon 1. siječnja 2025., a onda, kao i za stan, da su troškovi gradnje uredno dokumentirani i da je podmiren PDV te da je prijavljeno prebivalište. A što je uopće potpora? Povrat 50 posto plaćenog PDV-a ili puni povrat poreza na promet nekretnina, s tim da površina stambenog prostora koji ulazi u obračun potpore ovisi o broju članova obitelji; za jednu osobu do 50 četvornih metara, za dvije 65, za tri 80, za četiri 90, za pet 100, za šest 110, a za sedam i više osoba do 120 kvadrata (kod obiteljskih kuća priznate površine povećavaju se za 50 posto).

A osim pomoći pri kupnji i gradnji, novi zakon potiče i aktivaciju praznih nekretnina koje nisu korištene najmanje dvije godine, s ciljem dugoročnog priuštivog najma. APN će putem javnih poziva pribavljati nekretnine od države, lokalnih samouprava te pravnih i fizičkih osoba, na temelju tih poziva utvrđivat će se popis raspoloživih i useljivih stanova, a oni će se davati u najam najmanje na tri, a najviše na deset godina.

(vecernji.hr)