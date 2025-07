Putovanje zbog zdravlja često zna biti skupo, ali ne mora biti – barem ne za one koji znaju za putni nalog. To pravo vam omogućuje da HZZO pokrije troškove odlaska liječniku ako ste upućeni izvan mjesta stanovanja. No kako znati imate li to pravo? I tko vam mora odobriti put? Donosimo vodič koji može biti presudan za vaš novčanik – i vaše zdravlje.

Kad imate pravo na putni nalog?

Putni nalog je dokument koji vam omogućuje povrat putnih troškova – npr. za autobus, vlak, pa čak i avion – kada ste zbog liječenja ili pregleda upućeni u drugi grad. Pravo imate ako:

nemate dostupnu zdravstvenu uslugu u svom mjestu,

mjesto liječenja je udaljeno više od 50 kilometara,

ne ispunjavate uvjete za sanitetski prijevoz (npr. niste nepokretni),

dobijete uputnicu i putni nalog istovremeno, prije samog pregleda.

Putni nalog ne možete tražiti naknadno – to vam liječnik mora ispisati prije nego krenete na put. Jednom kad ste bili na pregledu, vlak je (doslovno) prošao.

Tko ga izdaje?

Vaš obiteljski liječnik ili doktor dentalne medicine izdaje nalog uz uputnicu. Ako vas HZZO zove na komisiju, tada vam nalog može dati i njihov službenik. Za prijevoz skupljim sredstvima (npr. avionom) treba i dodatno odobrenje liječničkog povjerenstva.

Što sve HZZO plaća?

Javni prijevoz (autobus, vlak) – najjeftinija dostupna karta.

Zrakoplov ili spavaća kola u vlaku, ako je odobreno.

Putovanje pratitelja (ako ste dijete, teško bolesni ili nesamostalni).

Smještaj roditelja uz dijete u bolnici – u posebnim slučajevima.

Povratak posmrtnih ostataka iz inozemstva.

Putovanje osobnim automobilom – i to je moguće, ali pod uvjetom da u putnom nalogu piše da je to opravdano. Ako nema javnog prijevoza, ako zdravstveno stanje to zahtijeva ili pratite dijete ili teško pokretnu osobu, liječnik može navesti da se putuje osobnim vozilom. HZZO tada vraća 0,20 eura po kilometru, ali samo ako je sve prethodno odobreno i ovjereno.

Ali pozor – ako sami izaberete ići u neku udaljeniju bolnicu bez preporuke ili zato što vam se “tamo više sviđa liječnik”, HZZO neće platiti vaš put.

Kako do povrata?

Zatražite putni nalog istodobno kad dobijete uputnicu.

Putujte prema uputi – i čuvajte sve karte, račune i potvrde.

Liječnik u bolnici mora vam ovjeriti putni nalog nakon pregleda.

Predajte nalog i račune u HZZO – osobno ili poštom.

U putni nalog unosite i svoj IBAN kako bi vam novac mogao sjesti na račun. Bez originalnih karata – nema novca.

Najčešće pogreške

Traženje naloga nakon pregleda. Ne vrijedi.

Promjena ustanove. Ako vas uputnica vodi u Split, a vi odete u Zagreb – put plaćate sami.

Nedostatak potvrde liječnika o obavljenoj usluzi. Nalog mora biti ispunjen i potpisan.

Zaboravljen pratitelj. Ako nije upisan, neće mu se vratiti trošak.

Djeca do 18 godina, bolesnici na kemoterapiji, dijalizi ili s profesionalnim ozljedama uvijek imaju pravo na putni nalog, čak i ako bolnica nije udaljena više od 50 kilometara. Na raspolaganju imate 3 godine da predate potpisani i ovjereni putni nalog (s originalnim kartama/računima) HZZO-u — od dana kada je obavljena zdravstvena usluga. Nakon tog roka, čak i ako ste sve ispravno obavili, vaše pravo se gubi zbog zastare.

Kad sljedeći put dobijete uputnicu za pregled, odmah pitajte liječnika: “Imam li pravo na putni nalog?” Ako imate – iskoristite ga. Ne dopustite da vam zdravlje, ali ni novčanik, trpi zbog neinformiranosti.

(icv.hr, žđl)