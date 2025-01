Prve zahtjeve za povrat 50 posto poreza na dodanu vrijednost za kupnju stana u novogradnji, u skladu novom stambenom politikom, država bi trebala početi zaprimati u ožujku, do kada bi trebale biti na snazi zakonske izmjene i pravilnik koji će omogućiti provođenje te mjere, no na povrat PDV-a pravo će imati svi koji su takav stan kupili od Nove godine, jer će se zakonom propisati i njegovo povratno djelovanje. Najavio je to jučer ministar graditeljstva i potpredsjednik Vlade Branko Bačić, gostujući u programu Večernji TV-a, gdje je govorio o mjerama iz Nacionalnog plana stambene politike, koji je ovih dana pušten u e-savjetovanje.

Od Nove godine od poreza na promet nekretnina za kupnju prve nekretnine ponovo su oslobođeni mlađi od 45 godina, što je mjera koja je na snazi bila do 2018. godine, kada je ukinuta. Uz to, država je odustala od subvencioniranja stambenih kredita, a najavljuje se i snažniji povratak zanemarenoj poticanoj stanogradnji (POS). Ministar, međutim, odbija tezu da je riječ o svojevrsnom priznanju države da je do sada krivo radila.

– Stambena politika se prilagođava potrebama građana, situaciji na tržištu i ekonomskoj poziciji države u datom trenutku pa smo i mi, od stvaranja suverene i samostalne Hrvatske, prilagođavali stambenu politiku trenutnim potrebama i mogućnostima hrvatskih građana – objašnjava Bačić. Tumači da je POS stao u trenutku kad je na tržištu bio ogroman broj neprodanih novoizgrađenih stanova, zbog čega se krenulo u subvencioniranje stambenih kredita, kako bi se potaknula prodaja i dao novi zamah novogradnji, koja je u tom trenutku bila potpuno zaustavljena. Naglašava da je kroz te mjere prodano oko 35 tisuća stanova, dok je kroz POS prodano njih 8500, jer je kupce tada destimuliralo to što se radi o svojevrsnoj getoizaciji, budući da je riječ o stanovima na istom mjestu. Bojazan od getoizacije sada bi, očekuje, trebalo otkloniti novo pravilo po kojem će se polovica tih stanova davati u dugoročni najam.

– S obzirom da danas bilježimo rast cijena nekretnina i da je priuštivo stanovanje sve manje dostupno našim građanima, odlučili smo se na izradu prvog strateškog krovnog nacionalnog dokumenta, koji mi se čini kvalitetnim odgovorom na situaciju, posebno s obzirom da je usuglašen i s drugim krovnim strateškim dokumentima kojima je rok do 2030. godine – rekao je ministar. Kao ciljeve nacionalnog plana, uz priuštivo, ističe i održivo stanovanje i prostor u funkciji stanovanja, jer, kaže, nije stvar samo u dostupnosti i priuštivosti stanova, već i u njihovoj kvaliteti.

Nacionalni plan predvidio je, između ostaloga, dodatnih nešto više od 20.000 stambenih jedinica na tržištu do 2030. godine, dok procjene agencija govore da ih nedostaje više od 200.000. Bačić, međutim, odbija tezu da se moglo ići i ambicioznije. Pojašnjava da se brojka od 20.000 odnosi isključivo na ono što će se direktno financirati iz proračuna, a da su uz to predviđene i brojne druge mjere kojima je cilj podići dostupnost stanova.

– Mi smo krajem godine donijeli veliku reformu i kad je u pitanju upravljanje višestambenim zgradama, gdje smo praktično onemogućili daljnju kategorizaciju stambenog prostora u onaj za kratkoročni najam. Uveli smo porez na nekretnine, koji je zapravo porez na one stambene jedinice koji ne služe za stanovanje, jer ako živite u kući, nećete na nju plaćati porez. Ako ste svoju stambenu jedinicu iznajmili za dugoročni najam, isto nećete plaćati porez na nekretnine, ali hoćete ako vam je stan prazan ili ako je u kratkoročnom najmu. Prema tome, držimo da ćemo našim mjerama i mjerama porezne politike na tržište podignuti podignute određene nekretnine, jer spekulativno kupovanje stanova više neće biti isplativo – uvjeren je ministar.

Kad je riječ o ulozi Agencije za promet nekretnina (APN), koja sada postaje središnje tijelo za upravljanje nekretninama, najavljuje da bi ona već ove godine trebala obnoviti ukupan stambeni fond kojim upravljaju Državne nekretnine, a riječ je o oko 1200 nekretnina.

– To neće biti jednostavno, ali imamo iskustva iz obnove, gdje su Državne nekretnine na području Zagreba i Sisačko moslavačke županije već obnovile 157 stanova u vrlo kratkom vremenu. Mi ćemo sada krenuti u obnovu tih stanova, njih ćemo podići na tržište i ti će stanovi biti isključivo namijenjeni našim sugrađanima kojima nije dostupno priuštivo stanovanje – kaže Bačić. Ističe pritom da je njegovo ministarstvo analiziralo kompletnu situaciju i utvrdilo koje obitelji imaju manje prihode od onih koji bi im omogućili priuštivo stanovanje, za svaki grad i općinu u Hrvatskoj. Sve te obitelji moći će računati na pomoć države u pokrivanju troškova stanovanja, s tim da će se, do obnove stanova u vlasništvu države ili državnih zavoda, tvrtki itd., ići prema stanovima u privatnom vlasništvu, gdje će se vlasnicima ponuditi da prazne stanove u njihovo ime dugoročno iznajmi APN. Podstanar će APN-u plaćati priuštivu najamninu, a razliku između priuštive i medijalne najamnine vlasniku će namiriti država.

Iako isti vlasnici do sada nisu bili zainteresirani za iznajmljivanje, Bačić je uvjeren da će ih nove vladine mjere na to potaknuti, između ostaloga i zato što su u planu izmjene Zakona o najmu, koje bi već ove godine trebale precizno regulirati pravni odnos između najmodavca i najmoprimca, čime bi se i jedni i drugi zaštitili od rizika koje sa sobom nosi najam stana.

Sporovi vezani uz najam stana imat će, najavljuje ministar, apsolutni prioritet na sudovima, što bi trebalo otkloniti bojazan stanodavaca od potencijalne štete koju bi mu mogao nanijeti podstanar, i obratno. Dodatna stimulacija za vlasnike praznih stanova trebala bi biti i činjenica da će im se za dugoročni najam unaprijed isplatiti polovina ukupne najamnine koja bi, po ministrovoj računici, za stan od 65 kvadrata u Zagrebu koji će APN iznajmiti na šest godina, iznosila 43 tisuće eura. A što je o planovima vezanim uz privođenje napuštenih vojarni, škola i sl. namjeni stanovanja, izgradnji studentskih i staračkih domova rekao ministar, poslušajte u videu.

