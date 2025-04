Ministarstvo gospodarstva objavljuje Otvoreni javni poziv za Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za školsku godinu 2024./2025.



Projektom „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za školsku godinu 2024./2025. dodjeljuju se stipendije učenicima koji se u školskoj godini 2024./2025. obrazuju za deficitarna zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO), sukladno Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2024. godinu, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koja su ovim Projektom određena kao deficitarna.

Stipendija se može dodijeliti i za druga zanimanja iz sustava vezanih obrta koja se izvode po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO), ukoliko su ista uvrštena na popis deficitarnih zanimanja na određenom području, a sukladno Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2024. godinu.



Prijave za dodjelu stipendija podnose se Ministarstvu putem servisa Online prijave, https://sismg-prijave.gov.hr.

Tehnička podrška u svezi podnošenja Prijave u razdoblju od 7. do 22. travnja 2025. godine, pružat će se putem elektroničke pošte: [email protected] odnosno kontakt telefona: 01/3659-390.



Prijave se podnose od 7. do 22. travnja 2025. godine.



Upiti u svezi podnošenja Prijave dostavljaju se isključivo putem elektroničke pošte u razdoblju od 7. do 22. travnja 2025. godine, na adresu: [email protected]

