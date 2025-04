Zaključno do 7. svibnja birači mogu izvršiti pregled, dopunu i promjenu podataka upisanih u registar birača, podsjeća Ministarstvo pravosuđa i uprave uoči lokalnih izbora 18. svibnja, a prenosi index.hr.

Svoje podatke u registru birači mogu provjeriti OVDJE. Zahtjevi za upis ili promjenu podataka upisanih u registar birača podnose se u nadležnim upravnim tijelima koja vode registar birača u županijama, odnosno u Gradu Zagrebu, prema mjestu prebivališta, u radno vrijeme nadležnog upravnog tijela.

Podaci o adresama i radnom vremenu nadležnih upravnih tijela nalaze se na ranije navedenoj poveznici. Ministarstvo poziva pripadnike nacionalnih manjina odnosno pripadnike hrvatskog naroda, a osobito one koji će do dana izbora navršiti 18 godina, da se zaključno do srijede, 7. svibnja izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti u nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba koje vodi registar birača ili putem usluge e-Birači unutar sustava e-Građani.

Na dan izbora birači se ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti, naglašava Ministarstvo. Iznimno, samo birači koji nisu upisani u registar birača, prilikom izdavanja potvrde za glasanje na dan izbora, mogu se izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

Na lokalnim izborima mogu glasati samo birači s prebivalištem u Hrvatskoj i to na biračkom mjestu određenom prema adresi njihova prebivališta te koji imaju važeću osobnu iskaznicu.

Birači za koje se, prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan izbora dobiti potvrdu za glasanje koju izdaju nadležna upravna tijela koja vode registar birača u županijama, odnosno u Gradu Zagrebu prema mjestu prebivališta birača.

(index.hr)