Pravo na dodatni staž za majke trenutno imaju samo žene koje su se umirovile nakon 1. siječnja 2019., i to u trajanju od šest mjeseci po djetetu. Od 1. srpnja, zahvaljujući novoj mirovinskoj reformi, to će se pravo proširiti na 12 mjeseci po djetetu, no samo za buduće umirovljenice, prenosi poslovni.hr.

Na taj način nastaju tri različite skupine umirovljenica: one koje su se umirovile prije 2019. godine i nemaju pravo na dodatni staž, one koje su se umirovile nakon tog datuma i ostvaruju šest mjeseci po djetetu, te one koje će se tek umiroviti i ostvariti pravo na godinu dana dodatnog staža po svakom djetetu.

Ipak, mogućnost ostvarivanja dodatnog staža za majke postoji i sada – umirovljenici koji rade pola radnog vremena mogu nakon dvije godine rada ostvariti godinu dana dodatnog staža. Nakon toga mogu zatražiti novi izračun mirovine, u koji će se uključiti i staž po osnovi roditeljstva, čime bi mirovina trebala porasti.

Na tu je mogućnost ukazao i Sindikat umirovljenika Hrvatske kroz svoje pravno savjetovalište. Jedna umirovljenica ispričala je kako je 2018. ostvarila pravo na starosnu mirovinu i ima troje djece. U 2020. je podnijela zahtjev za uračunavanje dodatnog staža po osnovi djece, temeljem izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju iz 2019. godine, no zahtjev je odbijen jer nije ispunjavala uvjet da se umirovila nakon izmjena zakona. Od 2021. radi pola radnog vremena, a uskoro će navršiti četiri godine takvog rada, što se računa kao dvije godine staža. Pitala je hoće li sada imati pravo na dodatni staž u novom izračunu mirovine.

Iz Sindikata su odgovorili potvrdno – iako je raniji zahtjev odbijen, u novom izračunu mirovine moći će ostvariti dodatni staž od šest mjeseci po djetetu. Ovo se ne temelji izravno na Zakonu, već na internim uputama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koje omogućuju uvrštavanje roditeljskog staža prilikom preračuna mirovina korisnika s djecom.

Također, u pripremi je novi Zakon o mirovinskom osiguranju, koji bi trebao stupiti na snagu 1. srpnja ove godine. Njime se predviđa proširenje prava na dodatni staž u trajanju od 12 mjeseci po djetetu. No, još nije jasno hoće li se to pravo primjenjivati i u preračunima već postojećih mirovina.

