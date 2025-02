Za predaju porezne prijave imate vremena svega još nekoliko dana, do kraja veljače pa je sada trenutak da to napravite. Ipak, to možete učiniti i bilo kada tijekom godine, prenosi Poslovni dnevnik.

Osobni odbitak od 1. siječnja iznosi 600 eura. To znači da se primanja, primjerice mirovine do toga iznosa, ne oporezuju. Osobni odbitak je neoporezivi dio dohotka namijenjen osnovnim životnim potrebama. Možemo ga povećati uzdržavanjem članova obitelji pod uvjetom da njihovi primici ne prelaze 3.600 eura godišnje. Uzdržavani član može, dakle, biti vaš supružnik koji nema mirovinu ili neki drugi prihod, ili on pak ne prelazi 300 eura mjesečno. Šesterostruki je to iznos osnovnog osobnog odbitka od 600 eura. Lani je on iznosio 3.360 eura, piše Mirovina.hr

Poreznoj upravi uzdržavanog člana možete prijaviti bilo kada tijekom godine kako biste ostvarili poreznu olakšicu. Ipak, najbolje je da to učinite sada do kraja veljače kako biste dobili povrat poreza. Osobni odbitak može se povećati za uzdržavanog člana i na osnovu invalidnosti za 180 eura mjesečno. Isto tako, na osnovu invalidnosti osobni odbitak se povećava za čak 600 eura prema pravima na osobnu invalidninu, odnosno inkluzivni dodatak te prava na doplatak za pomoć i njegu.

Uzdržavani član obitelji može biti dijete, bračni ili izvanbračni drug i roditelj, kao i maćehe i očusi, djeca nakon prestanka radnog odnosa te punoljetne osobe pod skrbništvom. U primitke uzdržavanih članova uključuju se oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez na dohodak i primici koji se ne smatraju dohotkom.

Međutim, tu ima dosta izuzetaka pa se u primitke ne računaju socijalne potpore, doplatak za djecu, novčane potpore poput roditeljskih naknada, zatim onih za rođenje djeteta, kao ni obiteljska mirovina koju primaju djeca. U primitke se ne računaju ni naknade za prijevoz, naknade za uzdržavanje, odštete od osiguranja, stipendije i slično. Važno je znati da se u primitke ne računa ni nacionalna naknada za starije osobe.

Porezni obveznik može izmijeniti podatke na poreznoj kartici tijekom mjeseca. Osobni odbitak za uzdržavanog člana može se podijeliti s drugim poreznim obveznikom ili koristiti kod više isplatitelja. Propusti u prijavi mogu se ispraviti do kraja veljače podnošenjem obrasca ZPP-DOH.

