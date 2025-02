Već odavno ne možemo govoriti o sezonskom voću jer svake godine sve dolazi ranije. Najprije u trgovinama, a ne kaskaju puno ni tržnice. U veljači smo mogli vidjeti police u trgovinama pune jagoda, a na zagrebačkom Dolcu su već i prve trešnje. Želite li ih jesti u veljači, papreno ćete ih platiti jer kilogram košta i do 35 eura. Cijena je to koju si ne može svatko priuštiti, a za isti novac može se kupiti cijeli ručak – meso ili riba. Inače, to je trešnja iz Čilea i tamo su posljednje, sezona je tamo gotova.

– Pola kilograma kovača, jedne od najpoznatijih riba u Jadranu je 20 eura, od toga se napravi ukusna juha i čovjek se fino najede. Za 28 eura možete kupiti i pet kilograma srdele pa nahraniti cijelo susjedstvo – kaže prodavačica u ribarnici Marija, prenosi Dnevnik.hr

(vecernji.hr)