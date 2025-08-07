Posljednjih dana zabilježen je ponovno povećan broj dojava o privremenim nestašicama brzodjelujućih inzulina tvrtke Novo Nordisk u ljekarnama diljem Hrvatske. Riječ je o esencijalnom lijeku za osobe s tipom 1 dijabetesa. Ako inzulin nije pravovremeno primijenjen, vrlo brzo može doći do razvoja po život opasne ketoacidoze i smrtnog ishoda, prenosi poslovni.hr.

Iako na tržištu postoje inzulini drugih proizvođača koji se mogu koristiti kao alternativa, važno je naglasiti da ti pripravci nisu identični i mogu se razlikovati u načinu djelovanja. Na situaciju su upozoreni HALMED, Ministarstvo zdravstva, Hrvatska ljekarnička komora, a brojni pacijenti su uputili prijave i proizvođaču.

Prema informacijama koje je prof. dr. sc. Dario Rahelić, predstojnik Referentnog centra za dijabetes dobio od direktora najveće veledrogerije u Hrvatskoj, nove količine inzulina su stigle na skladište.

– Očekuje se da će ljekarne moći osigurati inzuline iz veledrogerija svojim pacijentima do petka, 8. kolovoza 2025. stoga nema mjesta panici- poručio je.

(poslovni.hr)