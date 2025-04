Unatoč brojnim energetskim obnovama koje su provedene unatrag nekoliko godina, sveobuhvatna tehnička analiza pokazala je da značajan broj energetski obnovljenih zgrada ne ostvaruje svoj puni potencijal ušteda te je zaključak da je i ove zgrade koje se smatraju „obnovljenima“ potrebno unaprijediti (barem u smislu ugradnje obnovljivih izvora energije) u svrhu ostvarenje dugoročnih ciljeva potpune dekarbonizacije sektora zgradarstva.

Regionalna energetska agencija Sjever izradila je sveobuhvatne smjernice za energetsku obnovu tri zgrade javne namjene na način da je dugoročni plan dubinske obnove prikazan u smislenim fazama realizacije, uzimajući u obzir raspoloživost financijskih sredstava investitora u određenom periodu te prioritetnost pojedinih mjera energetske obnove, a sve s ciljem da se do 2050. godine postigne ZEB (zero-emission building) standard.

Ove smjernice za obnovu su izrađene u sklopu OUR-CEE projekta koji se bavi problemom energetskih obnova koje ne ostvaruju puni potencijal ušteda. Projekt se provodi uz financijsku potporu programa Europske inicijative za klimatske promjene (EUKI).

Smjernice za obnovu zgrade Glazbene škole – pogledajte detaljne smjernice OVDJE.

Zgrada Glazbene škola Jan Vlašimsky u Virovitici izgrađena je 1960. godine, a rekonstrukcijom i dogradnjom 2009. godine na zapadnoj strani su dograđeni sanitarni prostori za potrebe učenika i zaposlenika. Na drugom katu, koji je dograđen, je smještena uprava škole te glazbena dvorana sa pratećom garderobom i sanitarnim čvorom. Ovojnicu grijanog prostora čine vanjski zidovi, podovi na tlu i stropna konstrukcija zadnje etaže. Objekt je izveden kao podrum, prizemlje i 2 kata. Završna obloga vanjskih zidova je kontaktna fasada s 5 cm toplinske izolacije. Izvorna vanjska stolarija objekta je zamijenjena te je ugrađena stolarija od aluminijskih plastificiranih profila sa dvostrukim izo-staklom. Postojeći energetski razred zgrade je C prema Q H,nd , odnosno F prema E prim .

Planiranim mjerama u Smjernicama za obnovu u prvom koraku od 2025 do 2030 se smanjuju toplinski gubici kroz ovojnicu na najmanju moguću mjeru dok se u drugom koraku od 2030 do 2040 planira ugradnja visokoučinkovitih termotehničkih sustava baziranih na obnovljivim izvorima energije i završno u zadnjem koraku od 2040 do 2050 planirana je ugradnja sustava za pametno upravljanje energijom i termotehničkim sustavima u zgradi. Pomno planiranim sveobuhvatnim mjerama osigurava se postizanje ZEB (zero-emission standard) standarda za zgradu Glazbene škole Jan Vlašimsky.

Smjernice za obnovu zgrade Osnovne škole – pogledajte detaljne smjernice OVDJE.

Zgrada Osnovne škole Vladimir Nazor u Virovitici izgrađena je prije 1968. godine, a dograđena 1993. godine. Posljednja rekonstrukcija je bila 2013./2014. godine kada je zamijenjena vanjska stolarija. Ovojnicu grijanog prostora čine podrumski zidovi, zidovi podruma iznad tla, vanjski zidovi, podovi na tlu, stropna konstrukcija kata i kosi krovovi iznad grijanog prostora. Etažnost objekta je definirana kao podrum (jedan dio) te prizemlje i kat. Završna obloga vanjskih zidova je ukrasna akrilna žbuka, bez toplinske izolacije. Vanjska stolarija zgrade je prvobitno bila drvena, no zamijenjena je stolarijom s aluminijskim profilima s dvostrukim izo-staklom (4-12-4 mm). Postojeći energetski razred zgrade je D prema Q H,nd , odnosno E prema E prim .

Prilikom definiranja mjera energetske obnove primijenjena je ista metodologija kao i za zgradu Glazbene škole. Planiranim mjerama u Smjernicama za obnovu u prvom koraku od 2025 do 2030 se smanjuju toplinski gubici kroz ovojnicu na najmanju moguću mjeru dok se u drugom koraku od 2030 do 2040 planira ugradnja visokoučinkovitih termotehničkih sustava baziranih na obnovljivim izvorima energije i završno u zadnjem koraku od 2040 do 2050 planirana je ugradnja sustava za pametno upravljanje energijom i termotehničkim sustavima u zgradi. Pomno planiranim sveobuhvatnim mjerama osigurava se postizanje ZEB (zero-emission standard) standarda za zgradu Osnovne škole Vladimir Nazor.

Smjernice za obnovu zgrade Dječjeg vrtića – pogledajte detaljne smjernice OVDJE.

Zgrada Dječjeg vrtića Varaždin – podružnica „Gortanova“ je izgrađena 1979. godine. Posljednja značajnija rekonstrukcija je bila 2017. godine kada je energetski obnovljen krov zgrade. Zgrada je izvedena iz montažne drvene konstrukcije. Vanjske zidove čine montažni zidovi od drvenog roštilja sa oblogom od gipskartonskih ploča sa unutarnje strane, odnosno azbestcementnih ploča s vanjske strane. Dio zidova pročelja je izveden sa oblogom od pune fasadne opeke. Vanjski zidovi su toplinski izolirani mineralnom vunom unutar drvene konstrukcije. Izvorna vanjska stolarija je 2003. godine zamijenjena PVC stolarijom ostakljenom dvostrukim izo-staklom. Postojeći energetski razred zgrade je D prema Q H,nd , odnosno F prema E prim .

Planiranim mjerama u Smjernicama za obnovu u prvom koraku od 2025 do 2030 se smanjuju toplinski gubici kroz ovojnicu na najmanju moguću mjeru, uz ugradnju mehaničke ventilacije s povratom topline u svrhu povećanja kvalitete unutarnje mikroklime bez nepotrebnih toplinskih gubitaka. U drugom koraku od 2030 do 2040 planira se ugradnja visokoučinkovitih termotehničkih sustava baziranih na obnovljivim izvorima energije i završno u zadnjem koraku od 2040 do 2050 planirana je ugradnja sustava za pametno upravljanje energijom i termotehničkim sustavima u zgradi. Pomno planiranim sveobuhvatnim mjerama osigurava se postizanje ZEB (zero-emission standard) standarda za zgradu Dječjeg vrtića Varaždin – podružnica „Gortanova“.

Individualni plan (smjernice) za energetsku obnovu zgrade služi kao alat za donošenje odluka koji prikazuje koje troškovno-optimalne mjere obnove mogu povećati energetsku učinkovitost zgrade te također definira logični redoslijed kojim bi se te mjere trebale provoditi. Smjernice za obnovu na taj način osiguravaju detaljne upute za planiranje energetske obnove korak po korak.

Sektor zgradarstva jedan je od ključnih ciljanih sektora za smanjenje potrošnje energije i emisija stakleničkih plinova na EU razini. Unatoč političkim naporima, širokom rasponu regulatornih mjera, financijskih instrumenata i inicijativa koje su rezultirale značajnim tehničkim poboljšanjima u sektoru zgradarstva, potrošnja energije, kako u javnom tako i u stambenom sektoru, još nije doživjela značajno smanjenje koje je nužno za postizanje postavljenih EU ciljeva. Zgrade javne namjene, za koje se očekuje da će služiti kao uzor u provedbi energetske obnove, obnavljaju se već mnogo godina u srednjoj i istočnoj Europi (CEE) – ali značajan dio tih obnovljenih zgrada ne ostvaruje planirane uštede energije. Rezultati projekta OUR-CEE podržat će povećanje stope obnove u srednjoj i istočnoj Europi, a posljedično i postizanje ciljeva energetske učinkovitosti na EU razini. OUR-CEE projekt je dio Europske klimatske inicijative (EUKI) njemačkog Saveznog ministarstva gospodarstva i zaštite klime (BMWK).

*Q H,nd – specifična potrebna toplinska energija za grijanje

*E prim – specifična godišnja primarna energija

(REA Sjever)