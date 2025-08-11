Od iduće godine ponovno se uvodi obvezni vojni rok, a uz vojnu obuku vraća se i civilna služba za one koji se pozovu na priziv savjesti. Kako doznaje 24sata, ovih je dana dogovorena promjena kojom se uvodi i novčana naknada za civilne ročnike koji će službu odrađivati u jedinicama lokalne samouprave. Doznaju da bi on trebao biti oko 100 eura.

Ročnici na vojnoj obuci primat će 1100 eura neto mjesečno, uz plaćene troškove prehrane, prijevoza i dopusta. Oni koji izaberu civilnu službu imat će dva modela, tro­mjesečni angažman u Civilnoj zaštiti MUP-a ili četveromjesečni rad u lokalnim jedinicama.

Civilna zaštita predviđa svakodnevni rad tijekom tri mjeseca, a naknada bi mogla iznositi oko 250 eura mjesečno, uz osigurani smještaj, prehranu te radnu i zaštitnu opremu. S druge strane, služba u lokalnim jedinicama, koja uključuje poslove protupožarne i civilne zaštite, održavanje javnih površina, komunalnih sustava i cesta, trajat će četiri mjeseca u punom radnom vremenu, ali bez stalnog smještaja. Upravo za taj model uvodi se nova naknada od oko 100 eura mjesečno.

Bez obzira na oblik civilne službe, ročnici će imati pravo na zdravstvenu zaštitu, obvezno zdravstveno osiguranje i naknadu u slučaju ozljede ili bolesti tijekom službe.

Vojna i civilna obuka mogu se odgoditi do 29. godine života zbog studija, a vrhunskim sportašima i za godinu dana zbog natjecanja. U vojnu evidenciju ulaze svi hrvatski državljani s navršenih 18 godina, a na obuku se upućuju u godini kada navrše 19. Neodazivanje na poziv nosi kaznu od 250 do 1320 eura i mogućnost privođenja. Žene nisu obvezne, ali mogu dragovoljno završiti temeljno vojno osposobljavanje. Plan je godišnje obuhvatiti do 800 ročnika po naraštaju, odnosno oko 4000 mladih.

Ministarstvo obrane je ranije objavilo kako se na temeljno vojno osposobljavanje neće slati novak: koji je ocijenjen nesposobnim za vojnu službu, koji se na temelju ugovora s MORH-om najmanje dvije godine obrazovao za kadeta.

Neće slati ni one koji su stekli hrvatsko državljanstvo naturalizacijom ili prirođenjem, ako je u državi čiji je bio građanin regulirao obvezu vojnog osposobljavanja, koji osim hrvatskog ima i strano državljanstvo i regulirao je obvezu vojnog osposobljavanja u inozemstvu, novaka polaznika policijske škole Ministarstva unutarnjih poslova koji je podnio zahtjev za oslobađanje od obveze, koji je zaređeni svećenik, đakon i redovnik.

