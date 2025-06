Na svijetu više od 1,1 milijarde ljudi – puši. Dakle, otprilike, svaki osmi čovjek. U apsolutnim brojkama Kina je neslavni rekorder s oko 300 milijuna pušača, ali ako gledamo koliki postotak stanovništva konzumira duhanske proizvode, mi u Hrvatskoj debelo „šišamo“ Kineze. Tamo puši svaka peta osoba, a kod nas svaka treća, čime se svrstavamo među najgore, ne samo u Europskoj uniji, nego na planetu.

Svaki drugi pušač u Hrvatskoj popuši u prosjeku 15-24 cigarete dnevno, odnosno otprilike – jednu kutiju. S obzirom na to da je cijena kutije sada već gotovo 5 eura, ispadne da jedna osoba popuši oko 1800 eura godišnje. Sami dajte mašti na volju na što bi se drugo taj novac mogao potrošiti. Ispada da bi bolje bilo zapaliti te novce nego ih popušiti, jer time barem ne bismo nanijeli štetu zdravlju, piše Ordinacija.hr.

Možda upravo zbog financijskog aspekta, a možda zbog onog zdravstvenog, obiteljskog, društvenog ili nekog petog, ali prema podacima Eurobarometra, 62 posto pušača u EU izjavilo je kako je barem jednom pokušalo prestati pušiti, dok se u Hrvatskoj, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), nikotinske ovisnosti pokušalo riješiti njih nešto više od polovice (55 posto). Koliko ih je u tome uspjelo? Brojke tu ponešto variraju jer nema jednoznačne statistike, ali okvirno, tek se svaka dvadeseta osoba uspije samostalno skinuti s cigareta.

Za sve one koji imaju želju odreći se cigareta, a nisu među onima iznimno rijetkima kojima će to poći za rukom učiniti samostalno, tu je Škola nepušenja koju koju od 2018. u sklopu Dnevne bolnice za ovisnosti unutar zagrebačke Klinike za psihijatriju Sveti Ivan vodi psihijatrica Irena Rojnić Palavra.

Prema znanstvenim studijama nikotinska zamjenska terapija (NRT) uspješna je u tek nešto više od 20 posto slučajeva, a terapija vareniklinom u nešto više od 30 posto. S druge strane, podaci kojima raspolaže dr. Rojnić Palavra pokazuju kako 37 posto onih koji prođu kroz Školu nepušenja šest mjeseci nakon što program završi još uvijek nije zapalilo cigaretu.

Prvi korak- liječnik obiteljske medicine

– Šestomjesečnu apstinenciju, kaže znanost, dočeka tek tri posto onih koji sami prestaju pušiti, što znači da su šanse s nama oko 12 puta veće – kazuje voditeljica Škole nepušenja, koja nam je za Ordinaciju.hr do tančine pojasnila kako to sve skupa funkcionira.

– Prvi korak je taj da se osoba koja želi prestati pušiti javi svom liječniku obiteljske medicine koji zatim izdaje uputnicu za prvi pregled. S tom uputnicom se onda treba naručiti te doći na prvi razgovor, koji u pravilu s tom osobom „jedan na jedan“ obavljamo ja ili netko od kolega, a koji je temeljit i ne tiče se samo duhana, nego se uzima cijela anamneza nakon koje procijenimo je li ta osoba zaista kandidat za dnevnu bolnicu ili bi za nju bio optimalniji neki drugi oblik pomoći. Kada se grupa popuni, a jedna grupa obično ima između 10 i 15 polaznika, definira se termin početka programa i grupa kreće s radom. Ovisno o tome kada se ljudi jave, ponekada moraju čekati i dva do tri mjeseca da se grupa oformi, a nekada to bude već kroz dva do tri tjedna – govori dr. Rojnić Palavra. Cjelokupni program traje četiri tjedna, a polaznici trebaju dolaziti svakog radnog dana, uglavnom od 9 do 12.30 sati. Za taj ciklus liječenja potrebna je D2 uputnica koja se i inače koristi za upućivanje pacijenata na liječenje u dnevnu bolnicu.

Kako poslodavci gledaju na to da im radnik ode četiri tjedna na bolovanje zbog odvikavanja od cigareta, je li za tako nešto možda potrebno odobrenje na poslu?

– To je liječenje kao i svako drugo, u tom smislu jednako onome kao da imate upalu pluća ili slomite nogu, jer ni u tom, baš kao niti u ovom slučaju dozvolu za odlazak na bolovanje ne daje poslodavac, nego liječnik. S druge strane, poslodavcu to može biti apstraktno, pogotovo jer im se čini da to traje predugo s obzirom da postoji to nekakvo uvriježeno netočno mišljenje da je prestanak pušenja lagan, baciš cigaretu i to je to, a to uopće nije tako. Moja poruka poslodavcima koji na to gledaju poprijeko je da je i njima u interesu da imaju zdravog radnika, a da je tih četiri tjedna odsustva zapravo mala cijena u odnosu na benefite koje time mogu dobiti – poručuje dr. Rojnić Palavra. Kako je sam program škole koncipiran pročitajte u članku OVDJE.

