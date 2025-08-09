Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je dostavu Odluka o ostvarivanju prava na potporu za 2024. godinu za sve potpore u sklopu izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja, piše Agronet, a prenosi Poslovni dnevnik.

Odluke se dostavljaju za više od 100.000 poljoprivrednika i 65 intervencija i mjera, a dostava korisnicima obavlja se putem AGRONET-a počevši od 6. kolovoza.

Kako pojašnjavaju iz APPPRRR-a, korisnici mogu pristupiti AGRONET-u putem mrežne stranice Agencije za plaćanja i svog korisničkog imena i zaporke, osobne ili poljoprivredne iskaznice te u modulu “Izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja“ izborniku pod naslovom “Odluke“ preuzeti dostavljene ostvarivanju prava za svoje gospodarstvo.

-Ako korisnici nisu u mogućnosti sami pristupiti AGRONET-u, to mogu učiniti u svim županijama u podružnicama Agencije prema svom prebivalištu, osobnim dolaskom u podružnicu s korisničkim imenom i zaporkom za pristup – ističu.

Na Odluku imate pravo podnijeti žalbu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva putem Agencije za plaćanja neposredno ili preporučenom pošiljkom ili se može izjaviti na zapisnik u roku od 15 dana od dana dostave Odluka o ostvarivanju prava na AGRONET.

Dostavom se smatra dan preuzimanja Odluke o ostvarenom pravu s Agroneta ili, u slučaju ne preuzimanja, pet dana od postavljanja na Agronet. U slučaju da se promijene okolnosti i činjenično stanje koje utječe na izračun potpora Agencija za plaćanja donosi novu Odluku o ostvarivanju prava i dostavlja ju na AGRONET sustav.

-U slučaju nejasnoća korisnik se može obratiti Agenciji za plaćanja upitom za pojašnjenje – dodaju podsjećajući sve korisnike izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja da pomoću AGRONET-a, osim elektroničkog popunjavanja zahtjeva za potporu, mogu pregledati i provjeriti podatke vezane uz:

Upisnik poljoprivrednika,

ARKOD sustav (Sustav za evidenciju korištenja poljoprivrednog zemljišta),

JRDŽ (Jedinstveni registar domaćih životinja),

Odluke o ostvarivanju prava ili Privremeni izračun ako Odluka o ostvarivanju prava još nije donesena,

Arhivu podnesenih zahtjeva 5 godina unazad

Izvještaj kontrole na terenu

Monitoring – obavijesti procjene poljoprivredne aktivnosti uz pomoć satelitskih podataka

(poslovni.hr, agroklub.com)