U ovogodišnjem izdanju ekološkoga projekta “Od izvora do mora”, koji organiziraju Coca-Cola, Konzum, Jutarnji list i Udruga gradova, sudjelovat će 32 grada, najviše od kad je projekt pokrenut.

U kategoriji malih gradova (do 10 tisuća stanovnika) sudjeluju Pakrac, Korčula, Benkovac, Otočac, Vrgorac, Varaždinske Toplice, Beli Manastir, Vodnjan, Valpovo, Lipik, Crikvenica, Vrlika, Pag,

Prelog i Rab. U kategoriji srednjih gradova (od 10 do 35 tisuća stanovnika) sudjeluju Našice, Sveta Nedelja, Jastrebarsko, Virovitica, Koprivnica, Zaprešić, Daruvar, Poreč, Vinkovci i Solin. U

kategoriji velikih gradova (više od 35 tisuća stanovnika) ove godine sudjeluju Velika Gorica, Varaždin, Rijeka, Pula, Osijek, Dubrovnik i Zadar.

Projekt “Od izvora do mora” promiče zaštitu vodnih resursa, odgovorno gospodarenje otpadom i pošumljavanje urbanih sredina s ciljem smanjenja ugljičnog otiska i sniženja temperature zraka. Gradovi su se za sudjelovanje prijavili putem natječaja koji je trajao od 17. veljače do 17. ožujka, a njihova obveza bit će organizirati jednodnevnu akciju čišćenja u suradnji s lokalnim nevladinim udrugama i volonterima u razdoblju od 14. travnja do 23. lipnja. Gradovi će se bodovati prema broju okupljenih volontera i količini prikupljenog otpada, a za tri najuspješnija osiguran je nagradni fond od 45 tisuća eura namijenjen kupnji sadnica drveća za urbano pošumljavanje. Akcije sadnje održat će se u dogovoru s pobjedničkim gradovima tijekom jesenskih mjeseci, od rujna do studenoga, nakon čega će im biti dodijeljene i posebne plakete.

U prošlogodišnjem projektu “Od izvora do mora” sudjelovalo je 30 gradova koji su s 2200 volontera u akcijama čišćenja iz prirode uklonili 420 tona ambalažnoga otpada i primjereno ga odložili. Najuspješniji gradovi bili su Velika Gorica (veliki), Vinkovci (srednji) i Benkovac (mali). Projekt “Od izvora do mora” pokrenula je Coca-Cola u Hrvatskoj 2018. godine, a do sada je organizirano ukupno 107 akcija prikupljanja ambalažnog otpada. U njima je sudjelovalo više od 9700 volontera, koji su prikupili 644 tone otpada – što je gotovo 74 kamiona punih otpada. Prije četiri godine projektu se kao partner pridružio Jutarnji list, 2022. godine priključio se Konzum, a potom i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj. Projekt podržavaju Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije te Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

