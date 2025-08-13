Danas na snagu stupa Rješenje kojim se ukida zona zaštite i zona nadziranja u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koje su bile uspostavljene zbog izbijanja afričke svinjske kuge (ASK) na području Općine Gradište, Grada Otoka, naselja Komletinci te Općine Štitar.

Ukidanje zone zaštite i zone nadziranja uslijedilo je nakon proteka od 30 dana od zadnjeg izbijanja u navedenim zonama i povoljne epidemiološke situacije po pitanju afričke svinjske kuge te temeljem izvješća Državnog inspektorata o provedenim mjerama i aktivnostima u svrhu suzbijanja ove bolesti.

– Podsjećamo da se po ukidanju zona zaštite i nadziranja i dalje primjenjuju kontrole i mjere propisane za zonu ograničenja III. Te mjere definirane su Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 88/24 i 108/24) te Provedbenom uredbom (EU) 2023/594. Veterinarske i nadzorne službe nastavljaju s praćenjem situacije te apeliraju na sve uzgajivače svinja i dionike u lancu proizvodnje da se i dalje pridržavaju svih biosigurnosnih i drugih propisanih mjera- ističu iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

