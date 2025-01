Za djecu koja će do 1. travnja ove godine navršiti šest godina počinju i pripreme za upis u prve razrede osnovnih škola, a o samom procesu upisa županije već počinju obavještavati roditelje. Upis djece koja ispunjavaju uvjete za polazak u školu odvijat će se online putem e-Građana, piše Večernji list.

Procedura za buduće prvašiće počinje 1. veljače podnošenjem prijava za upis školskih obveznika s teškoćama u razvoju. Od 15. veljače počinju prijave za redovan upis školskih obveznika elektroničkim putem, koje traju do 15. ožujka, a od 1. travnja do 15. lipnja utvrđivat će se psihofizičko stanje školskih obveznika.

Samom prijavom u sustav upisa djece u škole roditelji će moći najprije provjeriti je li njihovo dijete obveznik ovogodišnjeg upisa, a ako nedostaje na listi obveznika za upis, roditelji se moraju obratiti najbližoj školi. Samom prijavom u sustav roditelji će moći za dijete izabrati i izborne predmete, kao i naznačiti žele li da im je dijete u produženom boravku.

– U prvi razred obveznog osnovnog obrazovanja upisuju se djeca koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina. Iznimno, a na zahtjev roditelja, sukladno rješenju Ureda državne uprave, odnosno Gradskog ureda, u prvi razred može se upisati dijete koje do 31. ožujka tekuće godine nema navršenih šest godina. Iznimno, a na zahtjev stručnog povjerenstva škole, sukladno rješenju Ureda državne uprave, odnosno Gradskog ureda, djetetu se može odgoditi upis u prvi razred osnovne škole za jednu školsku godinu – poručuju iz Ministarstva obrazovanja.

S obzirom na to da se u sustav za elektroničke upise u osnovne škole ulazi preko portala e-Građani, roditelji koji nemaju vjerodajnice za ulazak u portal moraju se javiti školi kojoj pripadaju prema upisnom području, koja će prijavu za upis njihova djeteta izvršiti umjesto njih. Nakon prijave u sustav roditelji za termine testiranja u školi, liječničke preglede i laboratorijske pretrage moraju pratiti mrežne stranice škole kojoj dijete pripada prema upisnom području.

Iznimno, roditelji mogu podnijeti zahtjev za prijevremeni upis djece rođene od 1. travnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine, koja će šest godina navršiti do 31. prosinca 2025. godine. Roditelji koji žele zatražiti prijevremeni upis djeteta rođenog od 1. travnja do 31. prosinca 2019. godine trebaju najkasnije do 31. ožujka 2025. godine podnijeti zahtjev, uz priloženo mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

