Vlada RH je na zadnjoj sjednici donijela odluke kojima nastavlja financirati obvezne udžbenike i troškove javnog prijevoza za učenike srednjih škola te drugih obrazovanih materijala i troškova prehrane za učenike osnovnih škola za nadolazeću školsku godinu 2025./2026.

Naime, Vlada će osigurati obvezne udžbenike za učenike srednjih škola, a koji su članovi kućanstva koje je do 31. kolovoza utvrđeno kao korisnik zajamčene minimalne naknade. Navedeno pravo, prema donesenoj odluci, ne ostvaruju oni učenici koji ostvaruju pravo na sve obvezne udžbenike po drugoj osnovi, koji ostvaruju pravo na puni novčani iznos za njihovu nabavu te koji ponavljaju razred. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih osiguralo je 100.000 eura, a procijenjeno je da će udžbenike financirati za oko 600 učenika.

Vlada će, također, osigurati druge obrazovne materijale (radne bilježnice, zbirke zadataka, radne materijale za tehničku kulturu, likovne mape) za učenike osnovnih škola koji su članovi kućanstva zajamčene minimalne naknade, naknade za nezaposlene branitelje iz Domovinskog rata ili civilne stradalnike iz Domovinskog rata te onih škola koje sudjeluju u provedbi Eksperimentalnoga programa “Osnovna škola kao cjelodnevna škola”. Za ovu je školsku godinu Ministarstvo obrazovanja osiguralo 70.000 eura za oko 1500 učenika, a Ministarstvo branitelja 2716 eura za oko 42 učenika.

Ministarstvo obrazovanja nastavlja i s programom sufinanciranja ili financiranja prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Odlukom Vlade pravo na sufinanciranje 75 posto troškova međumjesnog javnog prijevoza ostvaruju redoviti učenici koji kupuju mjesečnu učeničku kartu za autobus ili vlak, a kojima udaljenost od adrese prebivališta ili boravišta do adrese škole iznosi više od 5 kilometara. U stopostotnom iznosu financirat će se prijevoz srednjoškolcima koji su članovi kućanstva korisnika zajamčene minimalne naknade, naknade za nezaposlene branitelje ili civilne stradalnike iz Domovinskog rata te ako je bez roditelja ili roditeljske skrbi.

Za provođenje te odluke osigurano je 13,5 milijuna eura za razdoblje od rujna do prosinca 2025. te dodatnih 20,2 milijuna eura od siječnja do lipnja 2026. a procjenjuje se da bi to pravo koristilo oko 45.000 učenika, koliko ih je to pravo ostvarilo u prethodnoj školskoj godini. Vlada će, nadalje, nastaviti i s financiranjem ili sufinanciranjem prehrane za osnovnoškolce – u iznosu od 1,33 eura po nastavnom danu za redovne učenike te dva eura za učenike škola uključenih u eksperimentalni program cjelodnevne škole.

– Ova mjera provodi se u cilju osiguravanja zdravog, uravnoteženog obroka učenicima, izjednačavanja mogućnosti na prehranu svih učenika osnovnih škola te ublažavanja posljedica globalne gospodarske situacije na standard roditelja– istaknuo je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

Mjesečno će se osiguravati sredstva za troškove prehrane svim osnivačima osnovnoškolskih ustanova na temelju podataka o broju učenika koji su redovito pohađali nastavu.

Za školsku godinu 2024./2025. prehrana je bila organizirana u 930 matičnih i 1066 područnih škola, a prosječno je mjesečno bilo uključeno 296.594 od ukupno 301.058 učenika osnovnih škola te se isto procjenjuje i za ovu školsku godinu, za što su u državnom proračunu osigurana 70 milijuna eura.

