Zbog radova na projektu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci te smanjenih kapaciteta kolodvora Dugo Selo, od ponedjeljka, 17. veljače do daljnjega, od ponedjeljka do petka, na relacijama od Zagreb Glavnog kolodvora do Dugog Sela, Vrbovca, Križevaca i Novoselca u oba smjera dio vlakova neće voziti. Popis vlakova koji neće voziti možete pogledati OVDJE.

-Očekuju se znatna kašnjenja zbog čega se ispričavamo putnicima i molimo ih za strpljenje i razumijevanje – poručili su iz HŽ Infrastrukture.

Napomene:

Od ponedjeljka do petka na relaciji Zagreb GK – Dugo Selo vlak br. 931 (Zagreb GK 8.53 – Bjelovar 10.30) zaustavljat će se u svim kolodvorima i stajalištima.

Od ponedjeljka do petka na relaciji Dugo Selo – Zagreb GK vlak br. 934 (Bjelovar 17.20 – Zagreb GK 18.54) zaustavljat će se u svim kolodvorima i stajalištima.

Isto tako, od 6. do 9. ožujka kolodvor Dugo Selo bit će zatvoren za promet zbog čega će biti uvedena posebna regulacija prometa kojom će biti obuhvaćeni svi vlakovi koji prolaze kroz kolodvor Dugo Selo. Radi se o vlakovima na relacijama Vukovar – Vinkovci – Zagreb GK, Osijek – Virovitica – Bjelovar – Zagreb GK, Koprivnica – Zagreb GK i Dugo Selo – Zagreb GK – Harmica. O organizaciji prometa od 6. do 9. ožujka svi će biti pravovremeno obaviješteni.

Projekt “Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci”

Na dionici Dugo Selo – Križevci (38,2 km) izvodi se rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka. Ukupna vrijednost projekta je oko 193 milijuna eura. Radovima na dionici omogućit će se postizanje projektirane brzine od 160 km/h, kolodvori će se rekonstruirati za prijam interoperabilnih teretnih vlakova duljine 750 m odnosno interoperabilnih vlakova za prijevoz putnika duljine 400 m, dok će se stajališta osposobiti u skladu sa zahtjevima za lokalni putnički prijevoz. Također će se znatno povećati kapacitet pruge, skratiti vrijeme putovanja i povećati kvaliteta putovanja uz mogućnost uključivanja Bjelovara, Križevaca i Koprivnice u prigradski željeznički promet grada Zagreba.

Trenutno, dovršeno je 80 posto projekta. Od Vrbovca do Križevaca izvode se završni radovi u kolodvorima i stajalištima (uređenje pothodnika i parkirališta, ugradnja urbane opreme i dizala), koji će na toj poddionici u cijelosti biti završeni u prvome kvartalu sljedeće godine.

Na poddionici od Vrbovca do Dugog Sela u zadnjih nekoliko mjeseci intenzivirani su radovi u svim segmentima. Donji pružni ustroj u cijelosti je završen, završeni su građevinski radovi na dva pothodnika, a na određenim dijelovima trase položena je i kolosiječna rešetka. Od sedam nadvožnjaka preko pruge u cijelosti je završeno njih pet, a preostala dva su u visokome stupnju dovršenosti. Od znatnijih radova na toj poddionici u ovoj godini preostalo je izgraditi tri mosta i nekoliko propusta, dovršiti radove na gornjem ustroju te, kao i na poddionici Vrbovec – Križevci, urediti pothodnike i parkirališta te ugraditi urbanu opremu i dizala, čime će radovi na toj poddionici u cijelosti biti završeni krajem 2025.

Što se tiče radova u kolodvoru Dugo Selo, završeni su radovi na novoj kolodvorskoj zgradi, izrađen je dio donjeg ustroja i ugrađen portal kontaktne mreže. Dana 17. veljače započet će radovi na desnoj (južnoj) polovini kolodvora, zbog čega će željeznički promet veći dio godine teći sjevernom stranom. Po završetku radova na kompletnoj rekonstrukciji južnog dijela, uključujući polovinu pothodnika, isto će biti ponovljeno i na sjevernome dijelu kolodvora. U prvoj polovini 2026. očekuje se i konačan kraj radova na projektu.

(icv.hr, HŽ Infrastruktura)