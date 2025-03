Na tiskovnoj konferenciji u Orahovici predstavljen je kandidat Hrvatske demokratske zajednice za gradonačelnika Orahovice – Saša Rister. Konferenciji su prisustvovali član Predsjedništva HDZ-a, ujedno i predsjednik Županijske organizacije HDZ-a i župan virovitičko-podravski Igor Andrović i njegov zamjenik, član Županijske organizacije HDZ-a Marijo Klement, županijski pročelnik, tajnik Županijskog odbora HDZ-a Bojan Mijok te članovi orahovačkog Gradskog odbora HDZ-a. Rister je na početku svog izlaganja izdvojio kako su njegova najjača kampanja svi odrađeni, višestruko korisni projekti te naglasio da je u njegovom mandatu na području grada i prigradskih naselja realizirano projekata u ukupnoj vrijednosti od 12.501.166,26 eura.

– Izdvojio bih najvrjednije projekte realizirane u mom mandatu, a to su izgradnja Poduzetničke zone, Rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića „Palčić“ Orahovica, izgradnja i opremanje Gradske tržnice, Plinovod Orahovica-Duzluk dužine 2,5 kilometra, izgradnja i opremanje novog igrališta s umjetnom travom, cesta prema Crkvi svetog Lovre u Crkvarima, nogostup Donja Pištana-Orahovica, a tu je još niz projekata koji su podigli razinu kvalitete života u Orahovici i prigradskim naseljima – rekao je Rister te predstavio projekte koji su trenutačno u provedbi:

– Uz milijunske vrijednosti realiziranih projekata , tu su još i projekti koji su u provedbi u iznosu od 4.875.947,30 eura, u čemu je i projekt Jezero za koji je od ukupne vrijednosti od 10,8 milijuna eura za punu realizaciju ostalo još 2,8 milijuna eura. Osim Jezera, tu su još sanacija i uređenje odlagališta komunalnog otpada „TUK“ – Faza 1 – proširenje tijela odlagališta ukupne vrijednosti ugovorenih radova 1.072.841,78 EUR, nastavak uređenja i opremanje Gradske knjižnice Orahovica vrijednosti 78.189,66 eura od čega su bespovratna sredstva u iznosu 50.000 eura od Ministarstva kulture i medija. Zatim izgradnja Reciklažnog dvorišta vrijednosti investicije 365.092,67 eura s bespovratnim sredstvima Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije od 310.328,76 eura, Energetska učinkovitost zgrade Gradske uprave vrijednost investicije 831.807,03 eura, uz bespovratna sredstva 600.000,00 eura. U provedbi je i projekt izgradnje nogostupa u Novoj Jošavi vrijednosti investicije 326.527,81 eura, program Zaželi faza IV, vrijednost 510.000 eura – rekao je Rister te najavio kako uskoro dolazi i realizacija novih projekata za koje su projektne dokumentacije već riješene.

– Već ove godine za Dan grada ćemo predstaviti idejno rješenje za izgradnju studentskog doma i u taj projekt kreće Grad jer znamo da je dom u Orahovici, koja je postala studentski grad, danas nužnost. Imam dogovor s dekanom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo dr. Aleksandrom Včevom i intenzivno radimo na što skorijem početku radova. Izdvojio bih svakako i da je u planu pronalazak adekvatnog mjesta za skladište Crvenog križa jer sva ona vrijedna medicinska oprema mora imati prave uvjete za skladištenje. Značajan projekt u gradu je i onaj Virovitičko-podravske županije i Ministarstva znanosti i obrazovanja, a to je uvođenje jednosmjenske nastave u našu osnovnu školu, odnosno Županija radi na projektu izgradnje nove osnovne škole koja kreće krajem ove godine. Mladima moramo osigurati priuštivo stanovanje, plan je gradnja Doma za starije i nemoćne, novog Gradskog muzeja, višenamjenske sportske dvorane, Kulturnog centra, a nastavit ćemo izgradnju komunalne infrastrukture na području grada i svih prigradskih naselja – rekao je Rister te zaključuje:

– Pripremili smo program za lokalne izbore od 2025. do 2029. godine s čime će svi biti upoznati čim kampanja službeno i krene, a kampanja će biti usmjerena pozivanju birača da izađu na izbore u što većem broju i svoj glas daju listi HDZ-a i meni kao gradonačelniku. Isključivo ću voditi pozitivnu kampanju usmjerenu na vlastiti program i program HDZ čiji sam i kandidat. Orahovicu želim sa svojim sugrađanima i suradnicima dalje razvijati i podići kvalitetu života u svim naseljima kroz završetak započetih te realizaciju novih ideja i projekata. Na kraju još jednom zahvaljujem svojim sugrađanima na dosadašnjem ukazanom povjerenju vas molim da me istim vjetrom u leđa podržite u dobivanju novoga mandata kako bi nastavili ostvarivati dosadašnji cilj, a to je poboljšanje uvjeta za život i rad u Orahovici, te da zajedno dovršimo započete projekte i krenemo u provedbu novih za dobrobit svih naših sugrađana. Želim posebno pozvati svoje sugrađane da ako želimo stabilnu vlast u gradu da na predstojećim izborima biraju kandidata za gradonačelnika s iste liste za koju bi glasali, što je izuzetno važno! Dobivanjem vašeg povjerenja želim pokazati kontinuitet rada, viziju daljnjeg razvoja grada te želim da Orahovica postane još poželjniji grad za život i rad – zaključio je Rister.

Potom se obratio predsjednik županijskog HDZ-a i župan Igor Andrović čestitajući Saši Risteru na svim dosadašnjim realiziranim projektima te istaknuvši kako je Rister gradonačelnik realiziranih projekata i jasne vizije za nove projekte koji će dići razinu života u Orahovici.

– Moram pohvaliti projekte koje je gradonačelnik Rister realizirao, prije svega one projekte koje grad čine gradom, a to je prije svega uređenje dječjeg vrtića koji danas pohađaju sva djeca s područja grada Orahovice i time se malo koji grad u Hrvatskoj može pohvaliti. Tu je izgradnja gradske tržnice koja puno znači svima, zatim adaptacija gradske knjižnice, poduzetnička zona i najavljen je novi muzej i to si ti projekti koji čine jedan grad. Projekti u provedbi su također veliki i značajni kao što su uređenje odlagališta i izgradnja reciklažnog dvorišta, nastavak uređenja Jezera, u planu je i izgradnja studentskog doma gdje će pomoći naravno i županija i naša Razvojna agencija Vidra. Posebno bih istaknuo i projekt Virovitičko-podravske županije – izgradnju nove osnovne škole koji će konačno krenuti. Sva djeca moraju ići u jednu smjenu, mi smo dobili taj projekt koji će u stopostotnom iznosu biti financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a kasnije kada škola bude izgrađena kompletno će biti financirana od strane resornog ministarstva i doista mi je nevjerojatno da su neki orahovački Gradski vijećnici bili protiv darivanja čestice gdje će biti građena škola pa samim time i protiv izgradnje škole, čak i oni i koji u njoj rade. Njima je važno bilo biti protiv, a ne sagledati što je Orahovici važno. Evo reći ću da Grad Orahovica i gradonačelnik Rister s nama kao Županijom radi i na projektu izgradnje kružnog toka na državnoj cesti D2 u Ulici kralja Zvonimira i prema dogovoru s Hrvatskim cestama izgradnja tog kružnog toka u planu je za zadnji kvartal ove godine. Mi ne obećavamo ono što ne možemo učiniti, uvijek idemo korak po korak, dobro znamo kako se rade projekti, kako se povlače europska sredstva i ne mora nam nitko iz Bruxellesa dolaziti govoriti u Orahovicu kako se to radi i uporno se sjetiti Orahovice i županije od izbora do izbora. Dajemo punu podršku Saši Risteru jer pokazao je da zna, hoće i može, da ima viziju i to ćemo svi zajedno pokazati s njim i u idućem mandatu – zaključio je Andrović.

(icv.hr, vg)