Hrvatska demokratska zajednica općine Crnac u vatrogasnom domu u Velikom Rastovcu obilježila je 35. obljetnicu svoga postojanja. Na području općine, baš u Velikom Rastovcu, osnovan je prvi ogranak HDZ-a u Virovitičko-podravskoj županiji i to 2. veljače 1990. Svečanosti obilježavanja 35. obljetnice osnivanja HDZ-a nazočili su i brojni gosti, među kojima član Predsjedništva HDZ-a, predsjednik Županijskog odbora i župan VPŽ Igor Andrović, dopredsjednik ŽO HDZ VPŽ i saborski zastupnik Josip Đakić, dopredsjednik ŽO HDZ-a, predsjednik GO HDZ-a i gradonačelnik Orahovice Saša Rister, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ VPŽ Marko Teskera, tajnik ŽO HDZ VPŽ Bojan Mijok, predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić, kao i članovi Predsjedništva HDZ VPŽ i predsjednici Općinskih odbora HDZ-a i načelnici općina, Zdenci Tomislav Durmić, Čačinci Alen Jurenac, Mikleuš Robert Grabar i Sopje Berislav Androš. Svečanosti je nazočila i ravnateljica Dječjeg vrtića Lipa Čađavica Ana Krmpotić Matijašević.

Nazočne je prvi pozdravio predsjednik HDZ-a Crnac i Općinskog vijeća Tomislav Bošnjak naglasivši kako je HDZ u prvim danima imao najodlučnije i najhrabrije ljude.

– Kroz sve godine kao stranka s hrabrim ljudima borili smo se i borimo se znajući da smo uvijek na pravoj strani. Nismo se bojali odgovornosti jer HDZ je istinski temelj razvoja naše općine, koja vođena Matom Damjanom, ide hrabro prema naprijed i stvara nove uvjete, posebno mladima da ovdje ostanu i sigurno žive – rekao je Bošnjak.

O projektima koji općinu Crnac čine zdravom, boljom i sigurnom općinom, govorio je načelnik Mato Damjan izdvojivši najveće projekte koje je Općina realizirala i koje ima u planu.

– Napravili smo novu podlogu za sportsko igralište u Velikom Rastovcu, izgradili pješačke staze diljem općine, izgrađujemo Ribički dom. Uvedeno je elektronsko uredsko poslovanje u Općini, nositelji smo još jedne faze projekta Zaželi gdje smo zaposlili 10 osoba i među prvima u županiji smo ga započeli. Izgrađen je Trg hrvatskih branitelja u Crncu, a najveći projekt na našoj općini je aglomeracija na kojoj su započeti radovi i ovaj je projekt vrijedan 3,2 milijuna eura. Imamo građevinsku dozvolu za Polivalentni centar i novi Vatrogasni centar te Društveni dom u Novom Petrovom Polju. Ovo je samo dio projekata i vjerujem da su oni najveća i najljepša pozivnica mještanima da na izborima u svibnju ne moraju puno razmišljati, naša kampanja su rad, projekti i želja za pomoći našim mještanima koji se jasno vide i nadam se da će mještani naše općine to i prepoznati – rekao je Damjan.

Predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ VPŽ Marko Teskera najveći pozdrav uputio je braniteljima i utemeljiteljima HDZ-a u Velikom Rastovcu i Crncu koji su među prvima osnovali ogranak u Virovitičko-podravskoj županiji.

– Posebno moram pozdraviti utemeljitelje koji su prepoznali poziv dr. Franje Tuđmana i stvorili danas najjaču stranku. Sjećam se toga skupa u Velikom Rastovcu. Bio je to veličanstven skup koji je pokazao što se tada stvorilo, pobjednička stranka koja zna pomagati, uz ogromnu ljubav prema svakom mještaninu i svojoj Hrvatskoj – rekao je Teskera.

Predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić odao je počast radu HDZ-a Crnac jer, kako je rekao, 35 godine nije malo, to su godine koje su pokazale pobjedu i jasan cilj.

– Jasno i glasno moramo reći da iza HDZ-a stoje odlični rezultati kako na nacionalnoj razini tako i ovdje na lokalu. Nije uvijek bilo jednostavno ni nama ni vama, ali sve što se radi dobro, uvijek je primijećeno i ovi ljudi što sjede ovdje su dokaz tome. Idemo dalje pobjednički, ponovno ćemo pokazati koliko smo jaki i ostvariti još jednu veliku pobjedu – rekao je Krizmanić.

Saborski zastupnik Josip Đakić naglasio je kako je jasno vidljivo da je politika koju HDZ vodi na području općine Crnac dokaz razvoja i boljeg života mještana.

– HDZ je stranka koja je izvolijevala najveću pobjedu hrvatskog naroda i mi smo ponosni na to. Danas smo vodeća stranka u RH, koja obećava da će ispravljati sve nepravde, sve ono što se tiče kriminala i sve one koji nisu na poštenom i časnom tragu rada u interesu Hrvatske. Iza nas su uspjesi i padovi, kako na državnom nivou tako i u Crncu, ali uvijek smo iznjedrili ljude koji sigurno vode stranku i općinu, te politički i zajednički djeluju u interesu boljitka svih mještana. I dalje svi vodimo bitke, mi u Saboru i Vladi, a vi ovdje, vjerujem da vam je najvažnija informacija o novom ministru poljoprivrede, imamo jednog mladog i perspektivnog čovjeka za kojeg vjerujem da će u zajedništvu s našim dužnosnicima najbolje znati brinuti o poljoprivrednicima na najbolji mogući način, a mi ćemo kao budni stražari paziti da se to i ostvari. Nećemo dopustiti da netko samostalno pravi zakone, tu smo i dalje za vas i uvijek ćemo biti – rekao je Đakić.

Na kraju je slavljenike i sve nazočne pozdravio član predsjedništva HDZ-a, predsjednik ŽO HDZ-a Virovitičko-podravske županije i župan Igor Andrović naglasivši kako HDZ ima kontinuitet vlasti na svim razinama i to donosi rezultat.

– Vi ste dio naše obitelji i vi ste zaslužni što je naša županija utvrda HDZ-a u Hrvatskoj i siguran sam da će tako ostati u svibnju ove godine. U našoj županiji ne vidim kvalitetnu oporbu, ne vidim neke ljude koji bi mogli voditi općinu Crnac, kao niti naše gradove ili Virovitičko-podravsku županiju. Mi smo ti koji imamo najkvalitetnije ljude za provesti sve ono što treba za bolje sutra. Moram svakako istaknuti da naše članstvo raste. U 2024. godini u HDZ Virovitičko-podravske županije učlanilo se novih 220 članova, od čega 100 mladih, što govori da nastavljamo putem budućnosti sigurnog puta naše stranke. Prošle godine imali smo četiri izbora, ostvarili smo tri velike pobjede i nažalost poraz na predsjedničkim izborima, a bio je to poraz zahvaljujući neviđenoj hajci na Dragana Primorca od ljevice i desnice te posebno medija. Ipak, to je iza nas, idemo kao i uvijek naprijed, a ovo nam je škola jer dolaze jako važni izbori u svibnju, gdje moramo pokazati zajedništvo kako bi pokazali da smo plava županija i plava Hrvatska, Hrvatska koja voli svoj narod i svoju zemlju. Siguran sam da Mato Damjan nastavlja dalje, da mi nastavljamo voditi Virovitičko-podravsku županiju u novu kvalitetu života za sve, jer smo pokazali da to znamo i možemo – zaključio je Andrović.

(hdz-vpz.com)