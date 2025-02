U Čačincima je održana 35. obljetnica Hrvatske demokratske zajednice te općine, u nazočnosti člana Predsjedništva HDZ-a, predsjednika ŽO HDZ-a VPŽ i župana Igora Androvića, dopredsjednika ŽO HDZ VPŽ i saborskog zastupnika Josipa Đakića, dopredsjednika ŽO HDZ VPŽ i gradonačelnika Orahovice Saše Ristera, predsjednice Akademske zajednice HDZ-a “dr. Ante Starčević” VPŽ i saborske zastupnice Vesne Bedeković, državne tajnice Sanje Bošnjak, zamjenika župana Marija Klementa, predsjednika Zajednice utemeljitelja HDZ-a VPŽ Marka Teskere, predsjednika Zajednice branitelja HDZ-a Gojko Šušak VPŽ Zvonka Kožnjaka, predsjednika Mladeži HDZ-a VPŽ Mate Krizmanića, predsjednika općinskih odbora i načelnika općina, Zdenci – Tomislava Durmića, Crnac – Mate Damjana, Voćin – Predraga Filića, Mikleuš – Roberta Grabara, Čađavica – Mirka Rončevića, te mnoštva u prepunom Hrvatskom domu kulture. Uvod u obljetnicu bilo je odavanje počasti poginulim, umrlim i nestalim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu kod spomen obilježja u središtu Čačinaca, a potom je održan i središnji skup na kojem se prvi nazočnima obratio predsjednik OO HDZ-a Čačinci i načelnik Alen Jurenac.

– Ponosno danas stojim ispred velike fotografije iz 1990. godine koja pokazuje trenutke osnivanje HDZ-a ovdje u Čačincima 17. veljače 1990. Bila su to teška vremena, puna izazova gdje su naši utemeljitelji pokazali nevjerojatnu hrabrost, viziju, ali i odanost hrvatskom narodu. Ta njihova odlučnost i hrabrost da pokažu da vole i žele svoje, postavila je temelje, ne samo naše stranke, nego i današnje moderne Hrvatske. HDZ nikada nije bila, niti je samo politička stranka, nego snaga koja okuplja ljude svih generacija, one koje žele raditi za boljitak svoje zajednice. Danas nakon tri i pol desetljeća možemo biti ponosni na postignuća, ali svjesni da nas čeka još puno posla. Prije svega privući mlade politici, da oni koji su budućnost preuzmu ključne uloge u politici i vode svoje zajednice u bolje sutra. Ovdje u Čačincima pokazujemo da je HDZ snaga zajedništva, napretka i odgovornosti koja će i dalje raditi na poboljšanju uvjeta na području općine, nastaviti ulagati u infrastrukturu, obrazovanje, poljoprivredu i gospodarstvo. Hvala svima koji ulažu ogroman trud za našu općinu, hvala čelnicima Županijske organizacije, županu i našim saborskim zastupnicima koji su uvijek uz nas, uz Čačince u svakom projektu jer bez njihove potpore svi ti projekti ne bili ostvarivi – rekao je između ostalog Jurenac.

O trenucima stvaranja HDZ-a 1990. pričao je utemeljitelj stranke na području općine Miroslav Buneta, istaknuvši kako u tome vremenu nije bilo lako, ali HDZ je kao rođena pobjednička stranka sve to prebrodila i uspjela.

– Taj datum trebali bi slaviti svi mještani općine jer to nije bilo samo osnivanje stranke nego smo srušili jedan sustav i počeli stvarati Hrvatsku. Osnivanje je počelo našim odlaskom na osnivanje u Valpovo gdje smo dogovorili osnivanje prvo 2. veljače u velikom Rastovcu, a onda 17., u Čačincima. Tih dana se vidjelo da se sve mijenja, bilo je to nezamislivo vrijeme ljubavi prema Domovini, u ovoj sali je po prvi puta u Slavoniji izvješena hrvatska zastava s hrvatskim grbom na što smo posebno ponosni. Nikada se nismo dali, počeo je Domovinski rat, prvih 38 Čačinčana koji su uzeli oružje bili su svi članovi HDZ-a, to je podatak koji treba pamtiti. Sve smo pobijedili, na izborima, pa u Domovinskom ratu, naša hrabrost i odlučnost i ljubav prema Domovini je bila iznad svega. Naše mlade treba poticati jer nitko nije apolitičan, jer tu se radi o njima, o nama i moramo se zajedno boriti ispravnim putem, a HDZ-a zna voditi općinu, županiju i državu. Siguran sam da ćemo na ovim lokalnim izborima opet pobijediti i čuvati našu Domovinu i dalje – rekao je Buneta.

Predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić naglasio je kako mladež treba nastaviti putevima kojim su utemeljitelji i branitelji krenuli.

– Iza vas stoji trud, rad, služenje našoj stranci i velike pobjede koji su jamac novih lijepih trenutaka u budućnosti. U nama je danas ponos i zahvalnost prema hrabrim ljudima koji su prije 35 godina osnovali HDZ i stali u obranu naše Domovine i s njihovom snagom, duhom zajedništva i odlučnosti moraju se mladi i danas povoditi kako bi osigurali jedan mir, zajedništvo i napredak naših općina, županije i Domovine. Vjerujem da će mladi i nadalje biti pokretač novih vizija, ideja, sigurnosti i budućnosti cijele Hrvatske – rekao je Krizmanić.

Dopredsjednik Županijske organizacije i saborski zastupnik Josip Đakić zahvalio je utemeljiteljima na hrabrosti i stvaranju HDZ-a kad je bilo najteže te naglasio je kako je iza HDZ-a 35 uspješnih godina.

– Danas kada govorimo o onome kako je bilo, ponosni smo i puni domoljublja, ali prisjećamo se kako je upravo iz naših redova bilo najviše branitelja, policajaca, oni su bili ti koji svjesno išli braniti Domovinu preuzimajući rizik gubitka vlastitog života. U Domovinskom ratu smo se obranili, pobijedili. Čačinci su tada bili neosvojena utvrda što su i danas s našom stranku, čvrsti i nikada nepokoreni. Zato vam čestitam na tome i na 35 godina vjernosti HDZ-u, vjernosti koja je neiscrpna. Nemojte nikada pokleknuti pred ciljevima koji su pred vama, nemojte nikada izdati HDZ, budite i dalje tu, radite, pomozite jer samo zajedništvo pobjeđuje. Pred nama su uskoro lokalni izbori, nemojte zaspati kao što smo zaspali za predsjedničke izbore, nemojte prepustiti slučaju da državom upravljaju oni koji su nepoćudni i oni koji o Hrvatskoj nemaju nikakvo zrelo i odgovorno mišljenje. Pozivam vas i ovoga puta da budete kao utemeljitelji na početku, kao branitelji u Domovinskom ratu, uporni, dosljedni i odgovorni prema zadaćama koje su pred vama. Budite i dalje perjanica naše županije, budite pobjednici jer tako vučemo i crpimo snagu za sve mlade, sposobne i stručne da pomognemo razvoju Čačinaca i naše županije – rekao je Đakić.

Član Predsjedništva HDZ-a, predsjednik ŽO HDZ-a VPŽ i župan Igor Andrović naglasio je kako su Čačinci oduvijek utvrda HDZ-a u Virovitičko-podravskoj županiji i Hrvatskoj i da ne sumnja kako će to biti ponovno kada bude trebalo.

– Svi smo danas ponosni, svi smo uz naše utemeljitelje koji su stvorili nešto posebno jer HDZ tada nije bio politički projekt nego pokret koji je pod vodstvom dr. Franje Tuđmana imao jasnu viziju, a to je stvaranje suverene i slobodne, neovisne Hrvatske. Čačinci su među prvima osjetili taj trenutak političke mobilizacije i krenuli u borbu za HDZ i za Hrvatsku, hvala vam na tome, hvala vam što se tada bili hrabri i dali nam Hrvatsku. Ali upravo ti ljudi koji stali na branik Domovine su nas zadužili da mi danas radimo i stvaramo ono što su oni sanjali, a to je da imamo pravednu, sigurnu i demokratsku hrvatsku državu. Surađivao sam nekada s Mirkom Mališem kao načelnikom, danas s Alenom Jurencem, i znam, da su oni, kao i njihovi prethodnici, davali i daju sve od sebe da Čačinci žive bolje, sigurnije, ugodnije i ljepše. Svaki dan novi vrijedan projekt, nova vrijednost i novi zamah za ove mještane ovdje i siguran da samo ovi ljudi i ova ekipa mogu raditi najbolje. Moram svakako izdvojiti našeg premijera Andreja Plenkovića koji je možda među prvima koji ima osjećaj za regionalnu i općinsku razinu, stalno se susrećemo, pričamo i radimo za općine, gradove i županije kako na Savjetu za Slavoniju, Baranju i Srijem, tako i na sastancima jer Andrej Plenković je prvi premijer koji održava sastanke sa svim županima i zna sve naše projekte, sve to uvažava i doista pokušava maksimalno pomoći svima. Čačinci su utvrda naše stranke, bit će to siguran sam i nadalje. Mi smo u Virovitici, prije tjedan dana, kao prva županija u Hrvatskoj, kao prva Županijska organizacija HDZ-a, koja je predstavila svoje kandidate za skorašnje lokalne izbore. Mi smo jedan zajednički tim koji će dobiti izbore u svim gradovima i općinama i kao taj tim vodit ćemo naše lokalne zajednice prema boljitku. Trebamo sada zajedništvo i jedinstvo, trebamo sve vas i idemo zajedno dalje, do pobjede – zaključio je Andrović.

