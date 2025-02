Milan Babac kandidat je Socijaldemokratske partije za gradonačelnika Orahovice. Objavljeno je to na predstavljanju kandidata danas, 22. veljače u Centru za posjetitelje Stara Ložionica, a kojemu su, uz članove stranke, nazočili i predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Siniša Hajdaš Dončić, europarlamentarka Biljana Borzan i predsjednik SDP-a VPŽ, saborski zastupnik Mate Vukušić.

Na početku je sve prisutne pozdravio Rade Medenica, predsjednik SDP-a Orahovice i član Glavnog odbora SDP-a, te se osvrnuo na prethodno razdoblje. Istaknuo je kako je orahovački SDP u svom osmogodišnjem mandatu ispunio gotovo 90 posto svojih obećanja građanima.

– Krenimo samo od ovog objekta u kojem se nalazimo, a koji smo 2017. obnovili. Pa smo se od 2009. godine, kad je naš saborski zastupnik Vlatko Podnar bio kandidat za gradonačelnika, borili da dobijemo natkrivenu tržnicu, pa do vrtića, projekta na koji svi skupa možemo biti ponosni. Orahovica je možda jedini grad u Hrvatskoj gdje je svako dijete zbrinuto u vrtiću – rekao je Medenica, dodavši kako se SDP zalagao i za gospodarsku zonu koja trenutno stoji prazna.

– Znamo zbog čega stoji prazna. Nažalost nismo uspjeli realizirati neke stvari u dogovoru s Udruženjem obrtnika da je aktiviramo i da zaposlimo ljude jer tamo su ljudi koji nas hrane i od čega živimo. Također smo realizirali Centar za rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti – rekao je Medenica, dodavši kako su iz razgovora s dekanom došli do zaključka kako trebaju pomoć od Grada u rješavanju pitanja studentskog smještaja.

– To je ono na čemu ćemo raditi odmah ako dobijemo izbore. Želim vam svima zahvaliti na ovolikom dugogodišnjem predanom radu za ovu stranku. Bez vas svega ovoga što sam nabrojao, bez vaše potpore ne bi ničega bilo – naglasio je Medenica te pozvao članove da izađu na izbore i daju potporu SDP-ovom kandidatu za gradonačelnika.

Prisutnima se potom obratio predsjednik SDP-a VPŽ i saborski zastupnik Mate Vukušić.

– U zadnjih desetak godina pokazali smo da SDP-u ovdje nije bilo najbitnije biti na vlasti pod svaku cijenu. Cilj SDP-a Orahovice je bio razvoj grada. Kada pobijedimo 18. svibnja, jedna od stvari koje SDP ima namjeru raditi je konačno završiti ovaj neuspjeli pokušaj HDZ-a da uredi Jezero Orahovicu, sve je zapelo iz njima svojstvenih razloga, različitih makinacija, pogotovo što se tiče EU novca – rekao je Vukušić dodavši kako se u Orahovici neće raditi projekti poput sirane koja u Virovitici stoji zatvorena, niti planirati sušonica povrća jer je “neostvariva i za nju nema zainteresiranih”.

– Ono što Orahovica sigurno hoće graditi je obilaznica oko grada, to je konačno i kružni tok na ovom pravcu magistralnom prema Našicama, a isto tako u budućnosti, nadam se, ozbiljan projekt tunel Duzluk-Kapela koji bi za gospodarstvo ovog kraja značio žilu kucavicu. Naravno da to neće biti preko noći, ali to je ono što treba započeti, ali dok se ne krene od toga ništa – rekao je Vukušić i zaželio sreću Milanu Babcu na predstojećim izborima te naglasio kako ima podršku i pomoć svih prisutnih.

Podršku je dala i zastupnica u Europarlamentu Biljana Borzan.

– Izvanredni izbori u Orahovici, kako god su stresni, ali su dobro došli da se pokaže da upravo ovaj čovjek, koji je sada kandidat za gradonačelnika, može skupa sa SDP-om pobijediti na sljedećim lokalnim redovnim izborima. Zato mislim da je to dobar poticaj kako za članstvo, koje mora odraditi kampanju, ali tako i za građane, jer glasati za Milana i za SDP znači glasati sebi u korist. Europski fondovi služe za to da si priuštimo neke stvari, neke projekte, ono što ne bismo mogli iz svojih proračuna. Mnoge općine i gradovi u Hrvatskoj su to vrlo dobro iskoristile. Orahovica, nažalost, u tom smislu nije lijep primjer zbog trenutne gradske vlasti. Sigurna sam da će se nakon sljedećih izbora, kada Milan postane gradonačelnik sa SDP-ovom većinom u Gradskom vijeću, izuzetno dobro znati koristiti i proračunska sredstva, ali i europski fondovi kako bi Orahovica cvjetala – rekla je Borzan i pozvala građane da izađu na izbore i podrže SDP-ovog kandidata za gradonačelnika.

Svima se obratio i predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Siniša Hajdaš Dončić naglasivši kako raste nejednakost u Hrvatskoj te da dolazi do raslojavanja društva te kako jedino SDP u Hrvatskoj može promijeniti društveni okvir.

– Jedino SDP može strane poslovne banke i trgovačke lance natjerati, institucionalno prvo, dakle prvo riječju, a nakon toga batinom, da plate veći porez i da se malo smire sa svojim cijenama. SDP jedini može zaustaviti puzajuću privatizaciju hrvatskog zdravstva i reći da je javno zdravstvo glavni postulat građanskog društva u Hrvatskoj, kao i javno školstvo. To može samo SDP u Hrvatskoj jer druge nije briga – rekao je Hajdaš Dončić, dodavši kako ta borba počinje na lokalnoj razini.

– U svakoj općini i gradu naši kandidati moraju slušati ljude, a ljudi moraju njih namirisati. Moraju znati da su ovdje, da vole svoje mjesto, svoj grad ili općine. Takav je naš kandidat Milan, koji je nekad sanjao vjerojatno da bude centarfor svog lokalnog školskog tima, a danas sanja da bude prvi među jednakima, a zapravo bude gradonačelnik koji sluša ljude, koji razumije lokalnu zajednicu i lokalnu sredinu. Milan voli svoje mjesto, svoj grad. Zna probleme i nudi konkretna rješenja – naglasio je Hajdaš Dončić i pozvao kandidata za gradonačelnika Milana Babca da predstavi svoj program.

– Ključno u našoj viziji razvoja grada je zapadna obilaznica. Ako želimo biti studentski grad, ako želimo graditi medicinsko-rehabilitacijski turizam, onda nije normalno da nam dnevno preko sto kamiona prođe doslovno kroz centar grada. Tu je izgradnja vatrogasnog doma, doma za starije i nemoćne, studentskog doma, privlačenje poduzetnika u poduzetničku zonu. Dakle to je sve na tragu onoga što je generalni slogan naše stranke na ovim lokalnim izborima to je “Slušajmo ljude”. Tako ću ja kao budući gradonačelnik i tim ljudi koje okupim oko sebe, slušati naše obrtnike, naše poduzetnike, naše poljoprivrednike, naše ugostitelje, mlade ljude, sportaše, mlade obitelji. Dakle sve one od kojih tražimo povjerenje i od kojih tražimo mandat da rješavamo probleme koji ih tište – rekao je Babac i zahvalio svima na podršci.

Danas je, također, u Domu kulture u Novoj Bukovici dosadašnji načelnik Tomislav Bračun objavio ponovnu kandidaturu na nadolazećim lokalnim izborima. I njemu su podršku dali predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Siniša Hajdaš Dončić, europarlamentarka Biljana Borzan i predsjednik SDP-a VPŽ, saborski zastupnik Mate Vukušić.

(icv.hr)