U petak, 28. ožujka u EPIcentru Sequoia u Slatini održana je konferencija za medije na kojoj je svoju kandidaturu za gradonačelnika Grada Slatine objavio Miran Janečić, dok je kao kandidat za njegovog zamjenika predstavljen Josip Hetrih.

– Poštovane sugrađanke i sugrađani, zovem se Miran Janečić, imam 51 godinu, oženjen sam i otac dvoje djece. S velikim zadovoljstvom i odgovornošću danas objavljujem svoju kandidaturu za gradonačelnika grada Slatine, dok će kandidat za zamjenika gradonačelnika biti Josip Hetrih. Sve što sam do sada radio u životu bilo je i bit će vezano za moju Slatinu. Iz prakse sam naučio da stranačke ovisnosti nisu prijatelji kvalitetne međuljudske komunikacije na lokalnoj razini. Upravo suprotno! Samo zajedničkim radom i angažmanom možemo postići rast temeljen na vlastitim talentima i sposobnostima. Želja mi je stoga svojim radom, iskustvom i znanjem potaknuti i uključiti sve one koji žele Slatini vratiti ugled grada iz kojega dolaze uspješni, zadovoljni i sretni ljudi. Sjećam se Slatine koja je bila pojam uspješnosti i uzor drugima. Želim da naša djeca i mladi imaju perspektivu ostati u svom gradu i osjećam ogromnu odgovornost da im to svi zajedno i omogućimo. Siguran sam da ću, kada mi date podršku, to i ostvariti zajedno s ljudima kojima je, kao i meni, Slatina na prvom mjestu. Dragi sugrađani, otvorena srca nudim da zajedno izgradimo Slatinu kakvu svi mi želimo i zaslužujemo, kakvu žele i zaslužuju naša djeca, a jedina kampanja je moj dosadašnji život među vama. Kako to planiraju ostvariti i kompletan program pogledajte na Internet stranici www.vrijeme-je.com. Slatino, vrijeme je – stoji u priopćenju nezavisnog kandidata za slatinskog gradonačelnika Mirana Janečića.

(icv.hr)